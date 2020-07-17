609 Grape St

Amenities
PET FRIENDLY 3 BEDROOM, 2 BATHROOM, SINGLE FAMILY HOME WITH 3 CAR ATTACHED GARAGE - 3 BEDROOMS
2 BATHROOMS
3 CAR ATTACHED GARAGE
WASHER/DRYER HOOKUPS
UNFINISHED BASEMENT
FENCED BACKYARD
SPRINKLER SYSTEM
PET FRIENDLY ON A CASE BY CASE WITH A $200 NON REFUNDABLE PET FEE AND AN ADDITIONAL $50/MO
NO SMOKING
TENANTS ARE RESPONSIBLE FOR LAWN CARE AND SNOW REMOVAL
TENANTS ARE RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES
TENANTS ARE REQUIRED TO CARRY RENTERS INSURANCE
THIS PROPERTY DOES NOT ACCEPT SECTION 8
(RLNE5869797)