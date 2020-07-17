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South Greeley, WY
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609 Grape St
Last updated July 17 2020 at 10:53 AM

609 Grape St

609 Grape Street · No Longer Available
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Location

609 Grape Street, South Greeley, WY 82007

Amenities

w/d hookup
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
microwave
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
microwave
oven
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
accepts section 8
parking
garage
PET FRIENDLY 3 BEDROOM, 2 BATHROOM, SINGLE FAMILY HOME WITH 3 CAR ATTACHED GARAGE - 3 BEDROOMS
2 BATHROOMS
3 CAR ATTACHED GARAGE
WASHER/DRYER HOOKUPS
UNFINISHED BASEMENT
FENCED BACKYARD
SPRINKLER SYSTEM
PET FRIENDLY ON A CASE BY CASE WITH A $200 NON REFUNDABLE PET FEE AND AN ADDITIONAL $50/MO
NO SMOKING
TENANTS ARE RESPONSIBLE FOR LAWN CARE AND SNOW REMOVAL
TENANTS ARE RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES
TENANTS ARE REQUIRED TO CARRY RENTERS INSURANCE
THIS PROPERTY DOES NOT ACCEPT SECTION 8

(RLNE5869797)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 609 Grape St have any available units?
609 Grape St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in South Greeley, WY.
What amenities does 609 Grape St have?
Some of 609 Grape St's amenities include w/d hookup, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 609 Grape St currently offering any rent specials?
609 Grape St is not currently offering any rent specials.
Is 609 Grape St pet-friendly?
Yes, 609 Grape St is pet friendly.
Does 609 Grape St offer parking?
Yes, 609 Grape St offers parking.
Does 609 Grape St have units with washers and dryers?
No, 609 Grape St does not offer units with in unit laundry.
Does 609 Grape St have a pool?
No, 609 Grape St does not have a pool.
Does 609 Grape St have accessible units?
No, 609 Grape St does not have accessible units.
Does 609 Grape St have units with dishwashers?
Yes, 609 Grape St has units with dishwashers.
Does 609 Grape St have units with air conditioning?
No, 609 Grape St does not have units with air conditioning.
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