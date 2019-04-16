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6005 PRESTON Road
Last updated April 16 2019 at 1:47 PM

6005 PRESTON Road

6005 Preston Road · No Longer Available
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Location

6005 Preston Road, University Park, TX 75205

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6005 PRESTON Road have any available units?
6005 PRESTON Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in University Park, TX.
What amenities does 6005 PRESTON Road have?
Some of 6005 PRESTON Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6005 PRESTON Road currently offering any rent specials?
6005 PRESTON Road is not currently offering any rent specials.
Is 6005 PRESTON Road pet-friendly?
No, 6005 PRESTON Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in University Park.
Does 6005 PRESTON Road offer parking?
No, 6005 PRESTON Road does not offer parking.
Does 6005 PRESTON Road have units with washers and dryers?
No, 6005 PRESTON Road does not offer units with in unit laundry.
Does 6005 PRESTON Road have a pool?
No, 6005 PRESTON Road does not have a pool.
Does 6005 PRESTON Road have accessible units?
No, 6005 PRESTON Road does not have accessible units.
Does 6005 PRESTON Road have units with dishwashers?
Yes, 6005 PRESTON Road has units with dishwashers.
Does 6005 PRESTON Road have units with air conditioning?
No, 6005 PRESTON Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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