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Little Elm, TX
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2605 Red Spruce Drive
Last updated May 8 2019 at 9:50 AM

2605 Red Spruce Drive

2605 Red Spruce Drive · No Longer Available
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Location

2605 Red Spruce Drive, Little Elm, TX 75068

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
OPEN FLOOR PLAN,NAIL DOWN HAND SCRAPED HARDWOODS AT ENTRY, EXTENDED ENTRY AND LIVING AREA, ROUNDED CORNERS THROUGHOUT, GRANITE COUNTER TOPS IN KITCHEN, 42 INCH CABINETS, PLANTATION SHUTTERS, 8 FT PRIVACY FENCE, HIGH EFFICIENCY PURE-ON AC UNIT, TILE IN ALL WET AREAS, HUGE 4TH BEDROOM CAN BE FLEX SPACE (STUDY, GAME, MEDIA, OR KIDS RETREAT), UPDATED FIXTURES AND HARDWARE, BEST OF ALL EXEMPLARY FRISCO ISD! SMALL DOGS ARE WELCOME. PHOTOS ARE FROM THE PREVIOUS LISTING, ACTUAL COLORS OF WALLS AND DECOR MAY BE DIFFERENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2605 Red Spruce Drive have any available units?
2605 Red Spruce Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Little Elm, TX.
What amenities does 2605 Red Spruce Drive have?
Some of 2605 Red Spruce Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2605 Red Spruce Drive currently offering any rent specials?
2605 Red Spruce Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2605 Red Spruce Drive pet-friendly?
Yes, 2605 Red Spruce Drive is pet friendly.
Does 2605 Red Spruce Drive offer parking?
Yes, 2605 Red Spruce Drive offers parking.
Does 2605 Red Spruce Drive have units with washers and dryers?
No, 2605 Red Spruce Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2605 Red Spruce Drive have a pool?
No, 2605 Red Spruce Drive does not have a pool.
Does 2605 Red Spruce Drive have accessible units?
No, 2605 Red Spruce Drive does not have accessible units.
Does 2605 Red Spruce Drive have units with dishwashers?
Yes, 2605 Red Spruce Drive has units with dishwashers.
Does 2605 Red Spruce Drive have units with air conditioning?
Yes, 2605 Red Spruce Drive has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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