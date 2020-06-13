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Harris County, TX
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6106 LAGUNA DEL REY
Last updated May 2 2019 at 10:04 AM

6106 LAGUNA DEL REY

6106 Laguna Del Rey Drive · No Longer Available
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Location

6106 Laguna Del Rey Drive, Harris County, TX 77041

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
garage
pool
tennis court
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
game room
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
tennis court
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(RLNE4013342)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6106 LAGUNA DEL REY have any available units?
6106 LAGUNA DEL REY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 6106 LAGUNA DEL REY have?
Some of 6106 LAGUNA DEL REY's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6106 LAGUNA DEL REY currently offering any rent specials?
6106 LAGUNA DEL REY is not currently offering any rent specials.
Is 6106 LAGUNA DEL REY pet-friendly?
Yes, 6106 LAGUNA DEL REY is pet friendly.
Does 6106 LAGUNA DEL REY offer parking?
Yes, 6106 LAGUNA DEL REY offers parking.
Does 6106 LAGUNA DEL REY have units with washers and dryers?
Yes, 6106 LAGUNA DEL REY offers units with in unit laundry.
Does 6106 LAGUNA DEL REY have a pool?
Yes, 6106 LAGUNA DEL REY has a pool.
Does 6106 LAGUNA DEL REY have accessible units?
No, 6106 LAGUNA DEL REY does not have accessible units.
Does 6106 LAGUNA DEL REY have units with dishwashers?
No, 6106 LAGUNA DEL REY does not have units with dishwashers.
Does 6106 LAGUNA DEL REY have units with air conditioning?
No, 6106 LAGUNA DEL REY does not have units with air conditioning.
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