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8415 Trophy Place Drive
Last updated September 7 2019 at 6:39 AM

8415 Trophy Place Drive

8415 Trophy Place Drive · No Longer Available
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Location

8415 Trophy Place Drive, Atascocita, TX 77346
Walden on Lake Houston

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8415 Trophy Place Drive have any available units?
8415 Trophy Place Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atascocita, TX.
What amenities does 8415 Trophy Place Drive have?
Some of 8415 Trophy Place Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8415 Trophy Place Drive currently offering any rent specials?
8415 Trophy Place Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8415 Trophy Place Drive pet-friendly?
No, 8415 Trophy Place Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atascocita.
Does 8415 Trophy Place Drive offer parking?
Yes, 8415 Trophy Place Drive offers parking.
Does 8415 Trophy Place Drive have units with washers and dryers?
No, 8415 Trophy Place Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8415 Trophy Place Drive have a pool?
Yes, 8415 Trophy Place Drive has a pool.
Does 8415 Trophy Place Drive have accessible units?
No, 8415 Trophy Place Drive does not have accessible units.
Does 8415 Trophy Place Drive have units with dishwashers?
Yes, 8415 Trophy Place Drive has units with dishwashers.
Does 8415 Trophy Place Drive have units with air conditioning?
No, 8415 Trophy Place Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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