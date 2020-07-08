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Atascocita, TX
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6111 Kings Oaks Lane
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

6111 Kings Oaks Lane

6111 Kings Oak Lane · No Longer Available
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Location

6111 Kings Oak Lane, Atascocita, TX 77346

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
pool
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6111 Kings Oaks Lane have any available units?
6111 Kings Oaks Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atascocita, TX.
What amenities does 6111 Kings Oaks Lane have?
Some of 6111 Kings Oaks Lane's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6111 Kings Oaks Lane currently offering any rent specials?
6111 Kings Oaks Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6111 Kings Oaks Lane pet-friendly?
No, 6111 Kings Oaks Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atascocita.
Does 6111 Kings Oaks Lane offer parking?
Yes, 6111 Kings Oaks Lane offers parking.
Does 6111 Kings Oaks Lane have units with washers and dryers?
Yes, 6111 Kings Oaks Lane offers units with in unit laundry.
Does 6111 Kings Oaks Lane have a pool?
Yes, 6111 Kings Oaks Lane has a pool.
Does 6111 Kings Oaks Lane have accessible units?
No, 6111 Kings Oaks Lane does not have accessible units.
Does 6111 Kings Oaks Lane have units with dishwashers?
Yes, 6111 Kings Oaks Lane has units with dishwashers.
Does 6111 Kings Oaks Lane have units with air conditioning?
No, 6111 Kings Oaks Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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