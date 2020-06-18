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Poughkeepsie, NY
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160 ACADEMY ST
Last updated June 18 2020 at 3:05 AM

160 ACADEMY ST

160 Academy Street · (845) 702-7060
COVID-19 Update
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Location

160 Academy Street, Poughkeepsie, NY 12601

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 10D · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
doorman
elevator
pool
lobby
WELL-MAINTAINED 2 BEDROOM, 2 BATH END UNIT IN EXECUTIVE TOWERS, A HIGH-RISE BUILDING WITH DOORMAN SERVICE JUST MINUTES FROM ROUTE 9, SHOPPING, HOSPITALS, TRAINS & COLLEGES. KITCHEN FEATURES ABUNDANT CABINETRY, NEW REFRIGERATOR AND EXCEPTIONAL SOUTHERN VIEWS. MASTER BEDROOM W/ENSUITE BATH PLUS HUGE SECOND BEDROOM AND SECOND FULL BATH. WELL-PROPORTIONED DINING ROOM/LIVING ROOM COMBO MAKES THIS UNIT IDEAL FOR ENTERTAINING. BALCONY WITH GREAT VIEWS FOR OUTDOOR LIVING ENJOYMENT. ABUNDANT STORAGE IN-UNIT. FRESHLY PAINTED BATHROOMS. WASHER & DRYER ON PREMISES. RECENTLY UPDATED LOBBY & ELEVATORS. ON SITE AMENITIES COMPRISED OF BEAUTIFUL INGROUND POOL & MEETING ROOM. MAINTENANCE FREE LIVING AT ITS FINEST. NO PETS, NO SMOKING. TENANT SUBJECT TO INTERVIEW WITH CO-OP BOARD. AVAILABLE IMMEDIATELY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 160 ACADEMY ST have any available units?
160 ACADEMY ST has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 160 ACADEMY ST have?
Some of 160 ACADEMY ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 160 ACADEMY ST currently offering any rent specials?
160 ACADEMY ST isn't currently offering any rent specials.
Is 160 ACADEMY ST pet-friendly?
No, 160 ACADEMY ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Poughkeepsie.
Does 160 ACADEMY ST offer parking?
No, 160 ACADEMY ST does not offer parking.
Does 160 ACADEMY ST have units with washers and dryers?
Yes, 160 ACADEMY ST offers units with in unit laundry.
Does 160 ACADEMY ST have a pool?
Yes, 160 ACADEMY ST has a pool.
Does 160 ACADEMY ST have accessible units?
No, 160 ACADEMY ST does not have accessible units.
Does 160 ACADEMY ST have units with dishwashers?
Yes, 160 ACADEMY ST has units with dishwashers.
Does 160 ACADEMY ST have units with air conditioning?
No, 160 ACADEMY ST does not have units with air conditioning.
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