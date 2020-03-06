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Rockaway, NJ
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12 KELLY COURT
Last updated March 6 2020 at 7:31 PM

12 KELLY COURT

12 Kelly Court · (973) 625-0450
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Location

12 Kelly Court, Rockaway, NJ 07866

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,200

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4 Bed · 3 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
VERY SPACIOUS COLONIAL LOCATED ON QUIET CUL DE SAC STREET IN BEAUTIFUL NEIGHBORHOOD OF HOMES... PERFECT LOCATION FOR COMMUTERS, SCHOOLS & SHOPPING. FIRST FLOOR FEATURES LIVING & DINING ROOMS, EAT IN KITCHEN, FAMILY ROOM WITH GAS FIREPLACE, MAGNIFICENT BONUS ROOM W/BAR ROOM ATTACHED, POWDER ROOM, LAUNDRY ROOM & WALKS OUT TO OVERSIZED BACKYARD DECK & FULLY FENCED YARD. SECOND FLOOR FEATURES 4 BRS, 2 FULL BATHS & MASTER WALK IN CLOSET. PARTIALLY FINISHED BASEMENT IS A PERFECT REC ROOM WITH LOTS OF STORAGE & WALKS OUT TO ATTACHED 2 CAR GARAGE. ALL APPLIANCES INCL. A PET MAY BE CONSIDERED ON A PER CASE BASIS. NATIONAL TENANT NETWORK (NTN) SCREENING REQUIRED FOR LEASE CONSIDERATION. TENANT RESPONSIBLE FOR UTILITIES (GAS, ELECTRIC, WATER & SEWER), LAWN MAINTENANCE, SNOW REMOVAL & REAL ESTATE FEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12 KELLY COURT have any available units?
12 KELLY COURT has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12 KELLY COURT have?
Some of 12 KELLY COURT's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12 KELLY COURT currently offering any rent specials?
12 KELLY COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 12 KELLY COURT pet-friendly?
Yes, 12 KELLY COURT is pet friendly.
Does 12 KELLY COURT offer parking?
Yes, 12 KELLY COURT does offer parking.
Does 12 KELLY COURT have units with washers and dryers?
No, 12 KELLY COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 12 KELLY COURT have a pool?
No, 12 KELLY COURT does not have a pool.
Does 12 KELLY COURT have accessible units?
No, 12 KELLY COURT does not have accessible units.
Does 12 KELLY COURT have units with dishwashers?
No, 12 KELLY COURT does not have units with dishwashers.
Does 12 KELLY COURT have units with air conditioning?
No, 12 KELLY COURT does not have units with air conditioning.
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