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Atlantic City, NJ
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60 N Maine Ave
Last updated June 7 2020 at 4:18 AM

60 N Maine Ave

60 North Maine Avenue · (609) 742-5896
COVID-19 Update
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Location

60 North Maine Avenue, Atlantic City, NJ 08401
Uptown Atlantic City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$950

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 460 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
gym
pool
hot tub
game room
Unit Amenities
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
game room
parking
pool
garage
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 60 N Maine Ave have any available units?
60 N Maine Ave has a unit available for $950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 60 N Maine Ave have?
Some of 60 N Maine Ave's amenities include patio / balcony, garage, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 60 N Maine Ave currently offering any rent specials?
60 N Maine Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 60 N Maine Ave pet-friendly?
No, 60 N Maine Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlantic City.
Does 60 N Maine Ave offer parking?
Yes, 60 N Maine Ave does offer parking.
Does 60 N Maine Ave have units with washers and dryers?
No, 60 N Maine Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 60 N Maine Ave have a pool?
Yes, 60 N Maine Ave has a pool.
Does 60 N Maine Ave have accessible units?
No, 60 N Maine Ave does not have accessible units.
Does 60 N Maine Ave have units with dishwashers?
No, 60 N Maine Ave does not have units with dishwashers.
Does 60 N Maine Ave have units with air conditioning?
No, 60 N Maine Ave does not have units with air conditioning.
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