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1707 INKSTER Road
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

1707 INKSTER Road

1707 Inkster Road · (313) 565-3200
COVID-19 Update
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Location

1707 Inkster Road, Garden City, MI 48135
Garden City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,100

3 Bed · 1 Bath · 1086 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
bbq/grill
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1707 INKSTER Road have any available units?
1707 INKSTER Road has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1707 INKSTER Road have?
Some of 1707 INKSTER Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1707 INKSTER Road currently offering any rent specials?
1707 INKSTER Road is not currently offering any rent specials.
Is 1707 INKSTER Road pet-friendly?
No, 1707 INKSTER Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Garden City.
Does 1707 INKSTER Road offer parking?
Yes, 1707 INKSTER Road offers parking.
Does 1707 INKSTER Road have units with washers and dryers?
Yes, 1707 INKSTER Road offers units with in unit laundry.
Does 1707 INKSTER Road have a pool?
No, 1707 INKSTER Road does not have a pool.
Does 1707 INKSTER Road have accessible units?
No, 1707 INKSTER Road does not have accessible units.
Does 1707 INKSTER Road have units with dishwashers?
Yes, 1707 INKSTER Road has units with dishwashers.
Does 1707 INKSTER Road have units with air conditioning?
No, 1707 INKSTER Road does not have units with air conditioning.
Interested in 1707 INKSTER Road?
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