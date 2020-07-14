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Ferndale, MI
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1546 W MARSHALL Street
Last updated July 14 2020 at 7:40 PM

1546 W MARSHALL Street

1546 West Marshall Street · No Longer Available
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Location

1546 West Marshall Street, Ferndale, MI 48220
Ferndale

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
VERY CLEAN THREE BEDROOM BUNGALOW ON GREAT FERNDALE STREET. UPDATED KITCHEN WITH LOTS OF CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTERTOPS. HARDWOOD FLOORS, FRESH INTERIOR PAINT AND LARGE MASTER BEDROOM. FORMAL DINING ROOM, COVERED FRONT PORCH AND CEMENT PATIO TO ENJOY THE BACKYARD. LIST PRICE IS FOR A TWO YEAR LEASE. OWNER IS OPEN TO A ONE YEAR LEASE AT $1,550 A MONTH. CREDIT SCORE OF 650+. APPROVED PETS ARE OK WITH A ONE TIME FEE OF $150. ONE AND HALF MONTH SECURITY DEPOSIT. TENANT IS RESPONSIBLE FOR SNOW, YARD AND ALL UTILITIES. COME AND CHECK OUT THIS VERY CLEAN HOME

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1546 W MARSHALL Street have any available units?
1546 W MARSHALL Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ferndale, MI.
What amenities does 1546 W MARSHALL Street have?
Some of 1546 W MARSHALL Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1546 W MARSHALL Street currently offering any rent specials?
1546 W MARSHALL Street is not currently offering any rent specials.
Is 1546 W MARSHALL Street pet-friendly?
Yes, 1546 W MARSHALL Street is pet friendly.
Does 1546 W MARSHALL Street offer parking?
No, 1546 W MARSHALL Street does not offer parking.
Does 1546 W MARSHALL Street have units with washers and dryers?
No, 1546 W MARSHALL Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1546 W MARSHALL Street have a pool?
No, 1546 W MARSHALL Street does not have a pool.
Does 1546 W MARSHALL Street have accessible units?
No, 1546 W MARSHALL Street does not have accessible units.
Does 1546 W MARSHALL Street have units with dishwashers?
No, 1546 W MARSHALL Street does not have units with dishwashers.
Does 1546 W MARSHALL Street have units with air conditioning?
No, 1546 W MARSHALL Street does not have units with air conditioning.
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