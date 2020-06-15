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Commerce, MI
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15203 CHESAPEAKE CIR.
Last updated June 15 2020 at 5:16 PM

15203 CHESAPEAKE CIR.

15203 Chesapeake Circle · (248) 348-5100
COVID-19 Update
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Location

15203 Chesapeake Circle, Commerce, MI 48390
Walled Lake

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 15203 CHESAPEAKE CIR. · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
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CONTACT RICHTER & ASSOCIATES, INC. TODAY TO SCHEDULE YOUR VIEWING
248-345-0583

(RLNE5677141)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15203 CHESAPEAKE CIR. have any available units?
15203 CHESAPEAKE CIR. has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15203 CHESAPEAKE CIR. have?
Some of 15203 CHESAPEAKE CIR.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15203 CHESAPEAKE CIR. currently offering any rent specials?
15203 CHESAPEAKE CIR. isn't currently offering any rent specials.
Is 15203 CHESAPEAKE CIR. pet-friendly?
No, 15203 CHESAPEAKE CIR. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Commerce.
Does 15203 CHESAPEAKE CIR. offer parking?
Yes, 15203 CHESAPEAKE CIR. does offer parking.
Does 15203 CHESAPEAKE CIR. have units with washers and dryers?
Yes, 15203 CHESAPEAKE CIR. offers units with in unit laundry.
Does 15203 CHESAPEAKE CIR. have a pool?
Yes, 15203 CHESAPEAKE CIR. has a pool.
Does 15203 CHESAPEAKE CIR. have accessible units?
No, 15203 CHESAPEAKE CIR. does not have accessible units.
Does 15203 CHESAPEAKE CIR. have units with dishwashers?
Yes, 15203 CHESAPEAKE CIR. has units with dishwashers.
Does 15203 CHESAPEAKE CIR. have units with air conditioning?
No, 15203 CHESAPEAKE CIR. does not have units with air conditioning.
Have a question for 15203 CHESAPEAKE CIR.?
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