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501 Ambriance Drive
Last updated July 8 2020 at 10:45 AM

501 Ambriance Drive

501 Ambriance Drive · (630) 975-0088
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Location

501 Ambriance Drive, Burr Ridge, IL 60527

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$7,000

5 Bed · 7 Bath · 9990 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 501 Ambriance Drive have any available units?
501 Ambriance Drive has a unit available for $7,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 501 Ambriance Drive have?
Some of 501 Ambriance Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 501 Ambriance Drive currently offering any rent specials?
501 Ambriance Drive is not currently offering any rent specials.
Is 501 Ambriance Drive pet-friendly?
No, 501 Ambriance Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burr Ridge.
Does 501 Ambriance Drive offer parking?
Yes, 501 Ambriance Drive offers parking.
Does 501 Ambriance Drive have units with washers and dryers?
No, 501 Ambriance Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 501 Ambriance Drive have a pool?
No, 501 Ambriance Drive does not have a pool.
Does 501 Ambriance Drive have accessible units?
No, 501 Ambriance Drive does not have accessible units.
Does 501 Ambriance Drive have units with dishwashers?
Yes, 501 Ambriance Drive has units with dishwashers.
Does 501 Ambriance Drive have units with air conditioning?
No, 501 Ambriance Drive does not have units with air conditioning.
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