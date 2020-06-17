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Valdosta, GA
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108 E ADAIR ST
Last updated June 15 2020 at 5:13 PM

108 E ADAIR ST

108 East Adair Street · (229) 259-9555
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Location

108 East Adair Street, Valdosta, GA 31601

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 108 E ADAIR ST · Avail. now

$1,000

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5 Bed · 3 Bath · 2497 sqft

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Amenities

patio / balcony
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**OWNER WILLING TO DO RENOVATIONS BASED ON BUSINESS NEEDS**

COMMERCIAL PROPERTY IN DOWNTOWN VALDOSTA CLOSE TO THE COURTHOUSE. PLEASE DIRECT ALL INQUIRIES REGARDING EXPENSES TO OUR OFFICE.

MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE4395960)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 108 E ADAIR ST have any available units?
108 E ADAIR ST has a unit available for $1,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Valdosta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Valdosta Rent Report.
What amenities does 108 E ADAIR ST have?
Some of 108 E ADAIR ST's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 108 E ADAIR ST currently offering any rent specials?
108 E ADAIR ST isn't currently offering any rent specials.
Is 108 E ADAIR ST pet-friendly?
No, 108 E ADAIR ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valdosta.
Does 108 E ADAIR ST offer parking?
Yes, 108 E ADAIR ST does offer parking.
Does 108 E ADAIR ST have units with washers and dryers?
No, 108 E ADAIR ST does not offer units with in unit laundry.
Does 108 E ADAIR ST have a pool?
No, 108 E ADAIR ST does not have a pool.
Does 108 E ADAIR ST have accessible units?
No, 108 E ADAIR ST does not have accessible units.
Does 108 E ADAIR ST have units with dishwashers?
No, 108 E ADAIR ST does not have units with dishwashers.
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