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Peachtree Corners, GA
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6469 Meadow Rue Dr
Last updated October 14 2019 at 3:33 PM

6469 Meadow Rue Dr

6469 Meadow Rue Drive · No Longer Available
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Location

6469 Meadow Rue Drive, Peachtree Corners, GA 30092

Amenities

dishwasher
recently renovated
oven
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
NEWLY RENOVATED!! BEAUTIFUL AND SPACIOUS 2 BEDROOM TOWNHOME. NEW WATERPROOF FLOORING, NEW PAINT, NEW KITCHEN CABINETS, NEW BATHROOM VANITIES, MIRRORS AND TILED BATHROOM FLOORS, THIS ONE HOME IS CONVENIENTLY LOCATED IN A NICE, QUIET COMMUNITY MINUTES FROM P'TREE INDUSTRIAL AND 141. IF YOU'RE LOOKING FOR CONVENIENCE, PEACHTREE CORNERS IS THE PLACE TO BE. CLOSE TO SHOPPING, HWYS AND EXCELLENT SCHOOLS IN THIS DISTRICT. ALL APPLIANCES PROVIDED AND THIS UNIT IS MOVE IN READY NOW!!! THIS IS A HOT AREA, GET IT WHILE ITS AVAILABLE BECAUSE IT WILL MOVE FAST!! CALL US TODAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6469 Meadow Rue Dr have any available units?
6469 Meadow Rue Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peachtree Corners, GA.
What amenities does 6469 Meadow Rue Dr have?
Some of 6469 Meadow Rue Dr's amenities include dishwasher, recently renovated, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6469 Meadow Rue Dr currently offering any rent specials?
6469 Meadow Rue Dr is not currently offering any rent specials.
Is 6469 Meadow Rue Dr pet-friendly?
No, 6469 Meadow Rue Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peachtree Corners.
Does 6469 Meadow Rue Dr offer parking?
No, 6469 Meadow Rue Dr does not offer parking.
Does 6469 Meadow Rue Dr have units with washers and dryers?
No, 6469 Meadow Rue Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 6469 Meadow Rue Dr have a pool?
No, 6469 Meadow Rue Dr does not have a pool.
Does 6469 Meadow Rue Dr have accessible units?
No, 6469 Meadow Rue Dr does not have accessible units.
Does 6469 Meadow Rue Dr have units with dishwashers?
Yes, 6469 Meadow Rue Dr has units with dishwashers.
Does 6469 Meadow Rue Dr have units with air conditioning?
No, 6469 Meadow Rue Dr does not have units with air conditioning.
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