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4882 SUMMIT RIDGE RD
Last updated April 5 2020 at 7:40 PM

4882 SUMMIT RIDGE RD

4882 Summit Ridge Road · (229) 259-9555
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4882 Summit Ridge Road, Lowndes County, GA 31602

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 4882 SUMMIT RIDGE RD · Avail. now

$1,995

4 Bed · 3 Bath · 2900 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS WILL BE LOOKED AT AND ARE NONREFUNDABLE FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE3707167)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4882 SUMMIT RIDGE RD have any available units?
4882 SUMMIT RIDGE RD has a unit available for $1,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4882 SUMMIT RIDGE RD have?
Some of 4882 SUMMIT RIDGE RD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4882 SUMMIT RIDGE RD currently offering any rent specials?
4882 SUMMIT RIDGE RD is not currently offering any rent specials.
Is 4882 SUMMIT RIDGE RD pet-friendly?
No, 4882 SUMMIT RIDGE RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lowndes County.
Does 4882 SUMMIT RIDGE RD offer parking?
Yes, 4882 SUMMIT RIDGE RD offers parking.
Does 4882 SUMMIT RIDGE RD have units with washers and dryers?
No, 4882 SUMMIT RIDGE RD does not offer units with in unit laundry.
Does 4882 SUMMIT RIDGE RD have a pool?
No, 4882 SUMMIT RIDGE RD does not have a pool.
Does 4882 SUMMIT RIDGE RD have accessible units?
No, 4882 SUMMIT RIDGE RD does not have accessible units.
Does 4882 SUMMIT RIDGE RD have units with dishwashers?
No, 4882 SUMMIT RIDGE RD does not have units with dishwashers.
Does 4882 SUMMIT RIDGE RD have units with air conditioning?
No, 4882 SUMMIT RIDGE RD does not have units with air conditioning.
Interested in 4882 SUMMIT RIDGE RD?
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