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Noank, CT
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57 Main Street
Last updated July 1 2020 at 11:40 PM

57 Main Street

57 Main Street · (860) 912-9903
COVID-19 Update
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Location

57 Main Street, Noank, CT 06340
Noank

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$15,000

4 Bed · 4 Bath · 2231 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
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furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
parking
FURNISHED HISTORIC NOANK VILLAGE RENTAL. AVAILABLE FOR THE MONTH OF AUGUST AT $15,000 INCLUSIVE. SEPTEMBER POSSIBLE. 4 BEDROOMS WITH 3 AND 1/2 BATHS. MASTER BEDROOM SUITE IS ON THE FIRST FLOOR. ADDITIONAL 3 BEDROOMS PLUS 2 FULL BATHS ON THE SECOND FLOOR. LIVE A DREAM IN THE 1847 CAPTAIN RUSSELL F. LATHAM HOME. METICULOUSLY RENOVATED IN 2005 AND 2019 WITH NO EXPENSE SPARED. LIGHT-FILLED FOYER LEADS TO FORMAL LIVING ROOM, LIBRARY AND DINING ROOM. ENJOY CUSTOM COOKS KITCHEN WITH WOLF RANGE, SUBZERO REFRIGERATOR AND SUBZERO FREEZER WITH DRAWS. LIBRARY'S FRENCH DOORS OPEN TO MANICURED, LANDSCAPED GROUNDS AND INLAID STONE PATIO WITH AWNING FOR DINING AND ENTERTAINING. LIVE A DREAM IN HISTORIC NOANK VILLAGE! NEAR DEEP WATER MARINAS AND WONDERFUL SEASONAL WATERFRONT RESTAURANTS. CALL FOR DETAILS. NO FIREPLACE USE FOR SHORT TERM RENTALS. Please follow all COVID guidelines during showing. A live virtual tour may also be requested.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 57 Main Street have any available units?
57 Main Street has a unit available for $15,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 57 Main Street have?
Some of 57 Main Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 57 Main Street currently offering any rent specials?
57 Main Street is not currently offering any rent specials.
Is 57 Main Street pet-friendly?
No, 57 Main Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Noank.
Does 57 Main Street offer parking?
Yes, 57 Main Street offers parking.
Does 57 Main Street have units with washers and dryers?
Yes, 57 Main Street offers units with in unit laundry.
Does 57 Main Street have a pool?
No, 57 Main Street does not have a pool.
Does 57 Main Street have accessible units?
No, 57 Main Street does not have accessible units.
Does 57 Main Street have units with dishwashers?
Yes, 57 Main Street has units with dishwashers.
Does 57 Main Street have units with air conditioning?
No, 57 Main Street does not have units with air conditioning.
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