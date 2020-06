3806 Cobb Road Unit C

Amenities

Unit Amenities air conditioning dishwasher garbage disposal oven patio / balcony range refrigerator walk in closets Property Amenities on-site laundry parking internet access

schedule-a-viewing.com/lmb/0dacf6a029



Se, habla Espanol

Safe fenced community in southwest Huntsville. Unit is a large one bedroom with one bathroom with Air Conditioning, new floors and new paint. Room enough in bedroom for 2 queen size beds. Each unit either has either a balcony or patio. Kitchen includes refrigerator, dishwasher, stove/oven, vent hood and disposal and room for a dining room table. Must see vacancies don't last long.



Comunidad vallada de seguridad en el suroeste de Huntsville. La unidad es un gran dormitorio con un baño y aire acondicionado con nuevo piso y pintura nueva. Espacio suficiente en el dormitorio para 2 camas queen size. Cada unidad o bien tiene un balcón o patio. La cocina incluye nevera, lavavajillas, estufa / horno, campana de ventilación y evacuación y espacio para una mesa de comedor. Venga a ver los apartamentos no duran mucho abiertos.