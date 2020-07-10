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Pearland, TX
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2814 Russett Place
Last updated June 5 2019 at 1:31 PM

2814 Russett Place

2814 Russett Place West · No Longer Available
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Location

2814 Russett Place West, Pearland, TX 77584
Southwyck

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
game room
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
Property Amenities
accessible
game room
parking
garage
WONDERFUL HOME IN A GREAT LOCATION CLOSE TO 288 & BELTWAY 8. FORMAL DINING ROOM NEAR THE FRONT OF THE HOME, GREAT FOR CELEBRATIONS! GREAT KITCHEN WITH GAS RANGE AND ABUNDANT COUNTER AND CABINET SPACE; LIGHT AND BRIGHT BREAKFAST AREA WITH WALL OF WINDOWS FOR LOTS OF NATURAL LIGHT. SPACIOUS LIVING ROOM WITH COZY FIREPLACE! ENOJY AN UPSTAIRS GAME ROOM WHICH IS GREAT FOR GATHERINGS! SPACIOUS MASTER SUITE AND MASTER BATH FEATURING DUAL SINKS, TUB PLUS A SEPARATE SHOWER; ALL BEDROOMS UPSTAIRS. SPACIOUS BACKYARD WITH PATIO AND STORAGE SHED. MUST SEE THIS HOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2814 Russett Place have any available units?
2814 Russett Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pearland, TX.
How much is rent in Pearland, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pearland Rent Report.
What amenities does 2814 Russett Place have?
Some of 2814 Russett Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2814 Russett Place currently offering any rent specials?
2814 Russett Place is not currently offering any rent specials.
Is 2814 Russett Place pet-friendly?
No, 2814 Russett Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pearland.
Does 2814 Russett Place offer parking?
Yes, 2814 Russett Place offers parking.
Does 2814 Russett Place have units with washers and dryers?
No, 2814 Russett Place does not offer units with in unit laundry.
Does 2814 Russett Place have a pool?
No, 2814 Russett Place does not have a pool.
Does 2814 Russett Place have accessible units?
Yes, 2814 Russett Place has accessible units.
Does 2814 Russett Place have units with dishwashers?
Yes, 2814 Russett Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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