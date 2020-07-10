2814 Russett Place

Amenities
WONDERFUL HOME IN A GREAT LOCATION CLOSE TO 288 & BELTWAY 8. FORMAL DINING ROOM NEAR THE FRONT OF THE HOME, GREAT FOR CELEBRATIONS! GREAT KITCHEN WITH GAS RANGE AND ABUNDANT COUNTER AND CABINET SPACE; LIGHT AND BRIGHT BREAKFAST AREA WITH WALL OF WINDOWS FOR LOTS OF NATURAL LIGHT. SPACIOUS LIVING ROOM WITH COZY FIREPLACE! ENOJY AN UPSTAIRS GAME ROOM WHICH IS GREAT FOR GATHERINGS! SPACIOUS MASTER SUITE AND MASTER BATH FEATURING DUAL SINKS, TUB PLUS A SEPARATE SHOWER; ALL BEDROOMS UPSTAIRS. SPACIOUS BACKYARD WITH PATIO AND STORAGE SHED. MUST SEE THIS HOME!