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Four Corners, TX
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14823 Atterbury Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

14823 Atterbury Drive

14823 Atterbury Drive · No Longer Available
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Location

14823 Atterbury Drive, Four Corners, TX 77498

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
accessible
game room
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14823 Atterbury Drive have any available units?
14823 Atterbury Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Four Corners, TX.
What amenities does 14823 Atterbury Drive have?
Some of 14823 Atterbury Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14823 Atterbury Drive currently offering any rent specials?
14823 Atterbury Drive is not currently offering any rent specials.
Is 14823 Atterbury Drive pet-friendly?
No, 14823 Atterbury Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Four Corners.
Does 14823 Atterbury Drive offer parking?
Yes, 14823 Atterbury Drive offers parking.
Does 14823 Atterbury Drive have units with washers and dryers?
No, 14823 Atterbury Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 14823 Atterbury Drive have a pool?
Yes, 14823 Atterbury Drive has a pool.
Does 14823 Atterbury Drive have accessible units?
Yes, 14823 Atterbury Drive has accessible units.
Does 14823 Atterbury Drive have units with dishwashers?
Yes, 14823 Atterbury Drive has units with dishwashers.
Does 14823 Atterbury Drive have units with air conditioning?
No, 14823 Atterbury Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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