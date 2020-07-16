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20 Forest Road
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20 Forest Road

20 Forest Road · (201) 894-8004
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20 Forest Road, Tenafly, NJ 07670
Tenafly

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Amenities

patio / balcony
pool
bbq/grill
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20 Forest Road have any available units?
20 Forest Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tenafly, NJ.
Is 20 Forest Road currently offering any rent specials?
20 Forest Road is not currently offering any rent specials.
Is 20 Forest Road pet-friendly?
No, 20 Forest Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tenafly.
Does 20 Forest Road offer parking?
No, 20 Forest Road does not offer parking.
Does 20 Forest Road have units with washers and dryers?
No, 20 Forest Road does not offer units with in unit laundry.
Does 20 Forest Road have a pool?
Yes, 20 Forest Road has a pool.
Does 20 Forest Road have accessible units?
No, 20 Forest Road does not have accessible units.
Does 20 Forest Road have units with dishwashers?
No, 20 Forest Road does not have units with dishwashers.
Does 20 Forest Road have units with air conditioning?
No, 20 Forest Road does not have units with air conditioning.
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