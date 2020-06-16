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Roseland, NJ
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16 LINCOLN ST
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16 LINCOLN ST

16 Lincoln Street · (973) 994-9009
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Location

16 Lincoln Street, Roseland, NJ 07068
Roseland

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,000

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4 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
air conditioning
bathtub
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 LINCOLN ST have any available units?
16 LINCOLN ST has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16 LINCOLN ST have?
Some of 16 LINCOLN ST's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 LINCOLN ST currently offering any rent specials?
16 LINCOLN ST isn't currently offering any rent specials.
Is 16 LINCOLN ST pet-friendly?
No, 16 LINCOLN ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Roseland.
Does 16 LINCOLN ST offer parking?
Yes, 16 LINCOLN ST does offer parking.
Does 16 LINCOLN ST have units with washers and dryers?
No, 16 LINCOLN ST does not offer units with in unit laundry.
Does 16 LINCOLN ST have a pool?
No, 16 LINCOLN ST does not have a pool.
Does 16 LINCOLN ST have accessible units?
No, 16 LINCOLN ST does not have accessible units.
Does 16 LINCOLN ST have units with dishwashers?
No, 16 LINCOLN ST does not have units with dishwashers.
Does 16 LINCOLN ST have units with air conditioning?
Yes, 16 LINCOLN ST has units with air conditioning.
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