All apartments in Novi
Find more places like 25678 ISLAND LAKE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Novi, MI
/
25678 ISLAND LAKE
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

25678 ISLAND LAKE

25678 Island Lake Drive · (248) 982-8628
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Novi
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Gym
See all

Location

25678 Island Lake Drive, Novi, MI 48374

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,000

4 Bed · 4 Bath · 3622 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
parking
pool
garage
tennis court
STUNNING LAKE FRONT FURNISHED CONDO W/ FINISHED WALKOUT & VIEWS OF THE WATER FROM MOST ROOMS. VENICE MODEL W/ADDITIONAL LOFT OFFICE OR 4TH BEDROOM. GLEAMING HARDWOOD FLOORS ON ENTIRE 1ST FLOOR. GRANITE KITCHEN W/ GE APPLIANCES, SLATE TILE BACK SPLASH & ACCENTS, COUNTER SEATING. MASTER SUITE OVERLOOKING LAKE W/ LUXURY BATH & HIS/HER CLOSETS. CROWN MOLDINGS IN ALL ROOMS, SECURITY & SOUND SYSTEM T/O. LOWER LEVEL W/FULL BATH. CLUBHOUSE WITH POOL, TENNIS, BEACH, FITNESS. FULL CREDIT REPORT, EMPLOYMENT LETTER, 1.5 MONTH SEC DEPOSIT, 1ST MONTHS RENT, $350 NON REFUND CLEANING FEE. NO SMOKING/PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25678 ISLAND LAKE have any available units?
25678 ISLAND LAKE has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 25678 ISLAND LAKE have?
Some of 25678 ISLAND LAKE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25678 ISLAND LAKE currently offering any rent specials?
25678 ISLAND LAKE is not currently offering any rent specials.
Is 25678 ISLAND LAKE pet-friendly?
Yes, 25678 ISLAND LAKE is pet friendly.
Does 25678 ISLAND LAKE offer parking?
Yes, 25678 ISLAND LAKE offers parking.
Does 25678 ISLAND LAKE have units with washers and dryers?
Yes, 25678 ISLAND LAKE offers units with in unit laundry.
Does 25678 ISLAND LAKE have a pool?
Yes, 25678 ISLAND LAKE has a pool.
Does 25678 ISLAND LAKE have accessible units?
No, 25678 ISLAND LAKE does not have accessible units.
Does 25678 ISLAND LAKE have units with dishwashers?
Yes, 25678 ISLAND LAKE has units with dishwashers.
Does 25678 ISLAND LAKE have units with air conditioning?
No, 25678 ISLAND LAKE does not have units with air conditioning.
Interested in 25678 ISLAND LAKE?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Pavilion Court Apartments
22675 Pavilion Dr
Novi, MI 48375
Encore Manchester
42359 Hathaway Ln
Novi, MI 48377
Saddle Creek Apartments
43398 Citation
Novi, MI 48375

Similar Pages

Novi 1 BedroomsNovi 2 Bedrooms
Novi 2 Bedrooms, 2 BathroomsNovi Apartments with Washer-Dryers
Novi Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIToledo, OHAnn Arbor, MIFarmington Hills, MIWarren, MISouthfield, MIWestland, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MITroy, MIFlint, MI
Dearborn, MIRoseville, MIMadison Heights, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIOak Park, MIPlymouth, MIRomulus, MIMonroe, MI
Oregon, OHSylvania, OHBerkley, MIBrighton, MIHarper Woods, MIWoodhaven, MIRochester, MISouth Lyon, MIMelvindale, MIFarmington, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity