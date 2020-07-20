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Marlton, MD
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12919 TRUMBULL DRIVE
Last updated August 24 2019 at 3:19 AM

12919 TRUMBULL DRIVE

12919 Trumbull Drive · No Longer Available
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Location

12919 Trumbull Drive, Marlton, MD 20772

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
carpet
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pool
tennis court
REN 3-LVL 4BR, 2 FULL & 2 HALF BATH TH IN MARLTON. MAIN FLOOR w/BRAZILIAN H/W FLOORS, NEW KITCHEN, SS Appliances, Cherry CABINETS,GRANITE COUNTER. NEW BATHS w/UPGRADES. HUGE LR, MBR w/ATT BATH, 2 MORE BR w/HALLWAY BATH. FULL W/O BASEMENT w/REC ROOM, BAR, BEDROOM. 0.5 BATH. DECK, HUGE BACK YARD w/FENCE, BACK TO WOODS. NEW WINDOWS, New Water Heater, Washer & Dryer, New CARPET, FRESH Neutral PAINT. CLOSE TO SEVERAL MAJOR ROUTES, SHOPPING, AMENITIES, Community Swimming pool, tennis courts, close to Golf. SHOWS WELL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12919 TRUMBULL DRIVE have any available units?
12919 TRUMBULL DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Marlton, MD.
What amenities does 12919 TRUMBULL DRIVE have?
Some of 12919 TRUMBULL DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12919 TRUMBULL DRIVE currently offering any rent specials?
12919 TRUMBULL DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 12919 TRUMBULL DRIVE pet-friendly?
No, 12919 TRUMBULL DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Marlton.
Does 12919 TRUMBULL DRIVE offer parking?
No, 12919 TRUMBULL DRIVE does not offer parking.
Does 12919 TRUMBULL DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 12919 TRUMBULL DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 12919 TRUMBULL DRIVE have a pool?
Yes, 12919 TRUMBULL DRIVE has a pool.
Does 12919 TRUMBULL DRIVE have accessible units?
No, 12919 TRUMBULL DRIVE does not have accessible units.
Does 12919 TRUMBULL DRIVE have units with dishwashers?
No, 12919 TRUMBULL DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 12919 TRUMBULL DRIVE have units with air conditioning?
No, 12919 TRUMBULL DRIVE does not have units with air conditioning.
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