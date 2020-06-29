All apartments in Lake Forest
Find more places like 250 Wilshire Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Lake Forest, IL
/
250 Wilshire Road
Last updated July 14 2020 at 11:40 PM

250 Wilshire Road

250 Wilshire Road · (773) 412-3006
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Lake Forest
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

250 Wilshire Road, Lake Forest, IL 60045
Lake Forest Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,800

5 Bed · 4 Bath · 2773 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
garage
gym
fireplace
extra storage
microwave
Unit Amenities
extra storage
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
garage
IMMACULATE 4 BED/3.5 BATH IN PRIME LAKE FOREST LOCATION. BRIGHT EAT-IN CHEF'S KITCHEN, LUXURIOUS MASTER BEDROOM WITH ELEGANT EN-SUITE BATH. EXTRA LARGE LIVING ROOM AND DINING ROOM, PERFECT FOR ENTERTAINING. COZY FAMILY ROOM WITH FIREPLACE OVERLOOKING SPRAWLING BACK YARD WITH DECK. ENORMOUS FINISHED BASEMENT WITH ADDITIONAL 5th BEDROOM, EXERCISE SPACE, AMPLE STORAGE AND BATHROOM. 2 CAR ATTACHED GARAGE. CUSTOM LAUNDRY/MUDROOM WITH ADDITIONAL STORAGE. FABULOUS LOCATION, CLOSE TO 41, HALAS HALL, NORTH CROFT PARK, RETAIL, AWARD WINNING LAKE FOREST SCHOOLS AND TRANSPORTATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 250 Wilshire Road have any available units?
250 Wilshire Road has a unit available for $3,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 250 Wilshire Road have?
Some of 250 Wilshire Road's amenities include patio / balcony, garage, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 250 Wilshire Road currently offering any rent specials?
250 Wilshire Road is not currently offering any rent specials.
Is 250 Wilshire Road pet-friendly?
No, 250 Wilshire Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Forest.
Does 250 Wilshire Road offer parking?
Yes, 250 Wilshire Road offers parking.
Does 250 Wilshire Road have units with washers and dryers?
No, 250 Wilshire Road does not offer units with in unit laundry.
Does 250 Wilshire Road have a pool?
No, 250 Wilshire Road does not have a pool.
Does 250 Wilshire Road have accessible units?
No, 250 Wilshire Road does not have accessible units.
Does 250 Wilshire Road have units with dishwashers?
No, 250 Wilshire Road does not have units with dishwashers.
Does 250 Wilshire Road have units with air conditioning?
No, 250 Wilshire Road does not have units with air conditioning.
Interested in 250 Wilshire Road?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Apartment Homes At Kelmscott Park
145 Morris Lane
Lake Forest, IL 60045

Similar Pages

Lake Forest 2 BedroomsLake Forest Apartments with Parking
Lake Forest Dog Friendly ApartmentsLake Forest Pet Friendly Places
Lake Forest Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILEvanston, ILWaukegan, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILRacine, WIOak Park, ILKenosha, WIDes Plaines, IL
Palatine, ILElgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILGlendale Heights, ILBensenville, ILLa Grange, ILWest Dundee, ILLa Grange Park, ILItasca, ILHarwood Heights, IL
Broadview, ILLakemoor, ILLake Bluff, ILHighwood, ILOakbrook Terrace, ILDeer Park, ILCarpentersville, ILRound Lake Beach, ILNorridge, ILBerwyn, ILStreamwood, ILHighland Park, IL

Apartments Near Colleges

Lake Forest CollegeCity Colleges of Chicago-Malcolm X College
Chicago State UniversityRoosevelt University
University of Chicago
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity