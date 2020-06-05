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Island Lake, IL
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3522 Southport Drive
Last updated June 5 2020 at 12:32 AM

3522 Southport Drive

3522 Southport Drive · (815) 444-6790
COVID-19 Update
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Location

3522 Southport Drive, Island Lake, IL 60042

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,300

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 867 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3522 Southport Drive have any available units?
3522 Southport Drive has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3522 Southport Drive have?
Some of 3522 Southport Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3522 Southport Drive currently offering any rent specials?
3522 Southport Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 3522 Southport Drive pet-friendly?
No, 3522 Southport Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Island Lake.
Does 3522 Southport Drive offer parking?
Yes, 3522 Southport Drive does offer parking.
Does 3522 Southport Drive have units with washers and dryers?
Yes, 3522 Southport Drive offers units with in unit laundry.
Does 3522 Southport Drive have a pool?
No, 3522 Southport Drive does not have a pool.
Does 3522 Southport Drive have accessible units?
No, 3522 Southport Drive does not have accessible units.
Does 3522 Southport Drive have units with dishwashers?
Yes, 3522 Southport Drive has units with dishwashers.
Does 3522 Southport Drive have units with air conditioning?
No, 3522 Southport Drive does not have units with air conditioning.
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