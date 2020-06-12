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88 Wiltshire Court
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88 Wiltshire Court

88 Wiltshire Court · (847) 220-3352
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Location

88 Wiltshire Court, Gurnee, IL 60031

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 88 Wiltshire Court · Avail. Jul 25

$1,875

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3 Bed · 2.5 Bath · 1924 sqft

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Amenities

pet friendly
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
parking
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CREDIT REQUIREMENT 600+ A MUST

CONTACT MARIA S
847-220-3352
MARIA@DRPROPMGT.COM

No Cats Allowed

(RLNE5820948)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 88 Wiltshire Court have any available units?
88 Wiltshire Court has a unit available for $1,875 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 88 Wiltshire Court have?
Some of 88 Wiltshire Court's amenities include pet friendly, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 88 Wiltshire Court currently offering any rent specials?
88 Wiltshire Court isn't currently offering any rent specials.
Is 88 Wiltshire Court pet-friendly?
Yes, 88 Wiltshire Court is pet friendly.
Does 88 Wiltshire Court offer parking?
Yes, 88 Wiltshire Court does offer parking.
Does 88 Wiltshire Court have units with washers and dryers?
No, 88 Wiltshire Court does not offer units with in unit laundry.
Does 88 Wiltshire Court have a pool?
No, 88 Wiltshire Court does not have a pool.
Does 88 Wiltshire Court have accessible units?
No, 88 Wiltshire Court does not have accessible units.
Does 88 Wiltshire Court have units with dishwashers?
No, 88 Wiltshire Court does not have units with dishwashers.
Does 88 Wiltshire Court have units with air conditioning?
No, 88 Wiltshire Court does not have units with air conditioning.
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