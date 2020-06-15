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Crystal Lake, IL
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842 Oak Hollow Road
Last updated June 1 2020 at 8:50 PM

842 Oak Hollow Road

842 Oak Hollow Road · (815) 482-0124
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Location

842 Oak Hollow Road, Crystal Lake, IL 60014
Ashton Pointe

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,950

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 2068 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 842 Oak Hollow Road have any available units?
842 Oak Hollow Road has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 842 Oak Hollow Road have?
Some of 842 Oak Hollow Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 842 Oak Hollow Road currently offering any rent specials?
842 Oak Hollow Road isn't currently offering any rent specials.
Is 842 Oak Hollow Road pet-friendly?
No, 842 Oak Hollow Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Crystal Lake.
Does 842 Oak Hollow Road offer parking?
Yes, 842 Oak Hollow Road does offer parking.
Does 842 Oak Hollow Road have units with washers and dryers?
Yes, 842 Oak Hollow Road offers units with in unit laundry.
Does 842 Oak Hollow Road have a pool?
No, 842 Oak Hollow Road does not have a pool.
Does 842 Oak Hollow Road have accessible units?
No, 842 Oak Hollow Road does not have accessible units.
Does 842 Oak Hollow Road have units with dishwashers?
Yes, 842 Oak Hollow Road has units with dishwashers.
Does 842 Oak Hollow Road have units with air conditioning?
No, 842 Oak Hollow Road does not have units with air conditioning.
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