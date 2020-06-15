842 Oak Hollow Road

Amenities
FABULOUS EXECUTIVE RENTAL WITH GREAT LOCATION, JUST STEPS TO TRAIN AND WALKING DISTANCE TO DOWNTOWN CRYSTAL LAKE. BEAUTIFUL END UNIT, 3 BEDROOM 2.5 BATH WITH MANY UPGRADES, FORMER ASHTON POINTE MODEL. LARGE KITCHEN WITH SS APPLIANCES, CERAMIC FLOORS & MAPLE CABINETS. SPACIOUS 2ND LEVEL INCLUDING MASTER SUITE W/HUGE MASTER CLOSET, LUXURY BATH, LAUNDRY ROOM & LOFT OVER LOOKING 2 STORY FOYER. 2 CAR GARAGE AND FULL ENGLISH BASEMENT FOR PLENTY OF STORAGE. AVAILABLE JUNE 1ST! NO PETS/NON-SMOKING UNIT!