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Hayden, ID
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8206 Ridgewood Dr #3
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

8206 Ridgewood Dr #3

8206 North Ridgewood Drive · (208) 667-6035
COVID-19 Update
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Location

8206 North Ridgewood Drive, Hayden, ID 83835

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 8206 Ridgewood Dr #3 - Ridgewood Dr Condo · Avail. Aug 13

$1,595

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 960 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
ceiling fan
tennis court
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
media room
tennis court
8206 Ridgewood Dr #3 - Ridgewood Dr Condo Available 08/13/20 FURNISHED HAYDEN CONDO (APP VH#19) - THIS PRIVATE END UNIT CONDO IS BRIGHT & AIRY AND HAS AMAZING VIEWS. IT IS CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO DOWNTOWN COEUR D' ALENE & HAYDEN WITH JUST A SHORT DRIVE BOTH TO CDA LAKE, HAYDEN LAKE, BOATING, FISHING, SHOPPING, RESTAURANTS, MOVIE THEATRE, SEASONAL FARMERS MARKETS, HEALTH CLUB WITH INDOOR TENNIS COURTS, 2 COMMUNITY SEASONAL POOLS (1 SALT WATER) AND WALKING TRAILS RIGHT OUT YOUR FRONT DOOR.. THIS UNIT WONT LAST LONG, CALL FOR A SHOWING TODAY.

RENT RATES:
OCTOBER - APRIL
*RENT FOR OFF SEASON MONTHS $1225.00 + $150.00 W/S/G (MORE THAN ONE MONTH)
*RENT FOR OFF SEASON MONTHS $1225.00 + $225.00 W/S/G/HEAT/ELECTRIC (ONE MONTH STAYS)

MAY - SEPTEMBER
*RENT FOR PEAK SEASON MONTHS TO $1595.00 + $150.00 W/S/G (MORE THAN ONE MONTH)
*RENT FOR PEAK SEASON MONTHS $1595.00 + $225.00 W/S/G/HEAT/ELECTRIC (ONE MONTH STAYS)

No Pets Allowed

(RLNE5501679)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8206 Ridgewood Dr #3 have any available units?
8206 Ridgewood Dr #3 has a unit available for $1,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8206 Ridgewood Dr #3 have?
Some of 8206 Ridgewood Dr #3's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8206 Ridgewood Dr #3 currently offering any rent specials?
8206 Ridgewood Dr #3 isn't currently offering any rent specials.
Is 8206 Ridgewood Dr #3 pet-friendly?
No, 8206 Ridgewood Dr #3 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hayden.
Does 8206 Ridgewood Dr #3 offer parking?
No, 8206 Ridgewood Dr #3 does not offer parking.
Does 8206 Ridgewood Dr #3 have units with washers and dryers?
Yes, 8206 Ridgewood Dr #3 offers units with in unit laundry.
Does 8206 Ridgewood Dr #3 have a pool?
Yes, 8206 Ridgewood Dr #3 has a pool.
Does 8206 Ridgewood Dr #3 have accessible units?
No, 8206 Ridgewood Dr #3 does not have accessible units.
Does 8206 Ridgewood Dr #3 have units with dishwashers?
Yes, 8206 Ridgewood Dr #3 has units with dishwashers.
Does 8206 Ridgewood Dr #3 have units with air conditioning?
No, 8206 Ridgewood Dr #3 does not have units with air conditioning.
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