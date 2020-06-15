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8206 Ridgewood Dr #3 - Ridgewood Dr Condo Available 08/13/20 FURNISHED HAYDEN CONDO (APP VH#19) - THIS PRIVATE END UNIT CONDO IS BRIGHT & AIRY AND HAS AMAZING VIEWS. IT IS CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO DOWNTOWN COEUR D' ALENE & HAYDEN WITH JUST A SHORT DRIVE BOTH TO CDA LAKE, HAYDEN LAKE, BOATING, FISHING, SHOPPING, RESTAURANTS, MOVIE THEATRE, SEASONAL FARMERS MARKETS, HEALTH CLUB WITH INDOOR TENNIS COURTS, 2 COMMUNITY SEASONAL POOLS (1 SALT WATER) AND WALKING TRAILS RIGHT OUT YOUR FRONT DOOR.. THIS UNIT WONT LAST LONG, CALL FOR A SHOWING TODAY.
RENT RATES:
OCTOBER - APRIL
*RENT FOR OFF SEASON MONTHS $1225.00 + $150.00 W/S/G (MORE THAN ONE MONTH)
*RENT FOR OFF SEASON MONTHS $1225.00 + $225.00 W/S/G/HEAT/ELECTRIC (ONE MONTH STAYS)
MAY - SEPTEMBER
*RENT FOR PEAK SEASON MONTHS TO $1595.00 + $150.00 W/S/G (MORE THAN ONE MONTH)
*RENT FOR PEAK SEASON MONTHS $1595.00 + $225.00 W/S/G/HEAT/ELECTRIC (ONE MONTH STAYS)
No Pets Allowed
(RLNE5501679)