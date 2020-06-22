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Urbandale, IA
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7705 RIDGEMONT DR
Last updated June 18 2020 at 10:10 AM

7705 RIDGEMONT DR

7705 Ridgemont Drive · No Longer Available
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Location

7705 Ridgemont Drive, Urbandale, IA 50322

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
3 BEDROOM URBANDALE - Property Id: 300579

GREAT NEIGHBORHOOD - 3 BEDROOM, 1.5 BATH SPLIT FOYER HOME-MOVE IN READY!

LARGE DECK OFF KITCHEN AREA WITH FENCED IN BACKYARD. (WOODEN FENCE TO BE REPLACED SOON)

FAMILY ROOM WITH WOOD-BURNING STOVE, LAUNDRY ROOM, AND 1/2 BATH LOCATED ON SAME LEVEL AS ATTACHED 2 CAR GARAGE. WASHER AND DRYER INCLUDED.

SPACIOUS EAT-IN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES INCLUDING DISHWASHER.

2 PETS ALLOWED WITH AN ADDITIONAL MONTHY PET FEE.

1 MONTH'S RENT, 1 MONTH SECURITY DEPOSIT, AND PET DEPOSIT (IF APPLICABLE) DUE UPON MOVE-IN.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/300579
Property Id 300579

(RLNE5856864)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7705 RIDGEMONT DR have any available units?
7705 RIDGEMONT DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Urbandale, IA.
What amenities does 7705 RIDGEMONT DR have?
Some of 7705 RIDGEMONT DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7705 RIDGEMONT DR currently offering any rent specials?
7705 RIDGEMONT DR isn't currently offering any rent specials.
Is 7705 RIDGEMONT DR pet-friendly?
Yes, 7705 RIDGEMONT DR is pet friendly.
Does 7705 RIDGEMONT DR offer parking?
Yes, 7705 RIDGEMONT DR does offer parking.
Does 7705 RIDGEMONT DR have units with washers and dryers?
Yes, 7705 RIDGEMONT DR offers units with in unit laundry.
Does 7705 RIDGEMONT DR have a pool?
No, 7705 RIDGEMONT DR does not have a pool.
Does 7705 RIDGEMONT DR have accessible units?
No, 7705 RIDGEMONT DR does not have accessible units.
Does 7705 RIDGEMONT DR have units with dishwashers?
Yes, 7705 RIDGEMONT DR has units with dishwashers.
Does 7705 RIDGEMONT DR have units with air conditioning?
No, 7705 RIDGEMONT DR does not have units with air conditioning.
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