724 KAKALA ST # 2004

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MEHANA AT KAPOLEI - 2 BEDROOM, 2.5 BATH, 2 ASSIGNED PARKING - SECTION 8 OK !! " PETS WELCOME. " FENCED IN YARD. WATER & SEWER INCLUDED IN RENT. BUILT IN 2017, KAHUKU AT MEHANA, KAPOLEI - 2 STORY TOWNHOME WITH LIVING ROOM / DINING ROOM, KITCHEN & 1/2 BATH DOWNSTAIRS. SLIDING DOORS OPEN INTO A FENCED IN BACK YARD. SPACIOUS 2 BEDROOMS & 2 BATHS UPSTAIRS. FANS IN EVERY ROOM. CLOSE TO THE COMMUNITY POOL, BBQ AREA, PLAYGROUND, SHOPS & RESTAURANTS. BRAND NEW HOOKELE ELEMENTARY SCHOOL . 2 ASSIGNED PARKING STALLS IN FRONT OF HOME. LOTS OF GUEST PARKING. !" PETS WELCOME
(RLNE5699117)