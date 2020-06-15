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Ko Olina, HI
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724 KAKALA ST # 2004
Last updated June 15 2020 at 5:16 PM

724 KAKALA ST # 2004

724 Kakala St · (808) 554-9578
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Location

724 Kakala St, Ko Olina, HI 96707
Makakilo - Kapolei - Honokai Hale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 724 KAKALA ST # 2004 · Avail. now

$2,395

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2 Bed · 2.5 Bath · 1036 sqft

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Amenities

pet friendly
parking
pool
playground
clubhouse
bbq/grill
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
accepts section 8
clubhouse
parking
playground
pool
bbq/grill
guest parking
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(RLNE5699117)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 724 KAKALA ST # 2004 have any available units?
724 KAKALA ST # 2004 has a unit available for $2,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 724 KAKALA ST # 2004 have?
Some of 724 KAKALA ST # 2004's amenities include pet friendly, parking, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 724 KAKALA ST # 2004 currently offering any rent specials?
724 KAKALA ST # 2004 isn't currently offering any rent specials.
Is 724 KAKALA ST # 2004 pet-friendly?
Yes, 724 KAKALA ST # 2004 is pet friendly.
Does 724 KAKALA ST # 2004 offer parking?
Yes, 724 KAKALA ST # 2004 does offer parking.
Does 724 KAKALA ST # 2004 have units with washers and dryers?
No, 724 KAKALA ST # 2004 does not offer units with in unit laundry.
Does 724 KAKALA ST # 2004 have a pool?
Yes, 724 KAKALA ST # 2004 has a pool.
Does 724 KAKALA ST # 2004 have accessible units?
No, 724 KAKALA ST # 2004 does not have accessible units.
Does 724 KAKALA ST # 2004 have units with dishwashers?
No, 724 KAKALA ST # 2004 does not have units with dishwashers.
Does 724 KAKALA ST # 2004 have units with air conditioning?
No, 724 KAKALA ST # 2004 does not have units with air conditioning.
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