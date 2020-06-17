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Mary Esther, FL
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29 E Lane Drive
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

29 E Lane Drive

29 Lane Drive · No Longer Available
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Location

29 Lane Drive, Mary Esther, FL 32569
Downtown Mary Esther

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
AVAIL: 6/19. FLEXIBLE S/D = TO 1 MO. RENT CAN BE BROKEN UP IN 2 MO. INSTALLMENTS IF QUALIFIED. SORRY, NO PETS/SMOKING ALLOWED. CONVENIENTLY LOCATED OFF HWY 98 & CLOSE TO BASES, SCHOOLS, BEACHES, SHOPPING & RESTAURANTS! THIS 1 STORY TOWNHOUSE FEATURES AN OPEN FLOOR PLAN GREAT FOR ENTERTAINING. KITCHEN HAS ALL THE APPLIANCES IN PLACE. TILE THROUGHOUT EXCEPT FOR CARPET IN THE BEDROOMS. NEUTRAL PAINT & CEILING FANS THROUGHOUT. ALL ELECTRIC! MASTER SUITE HAS DOUBLE VANITY SINKS & A WALK IN CLOSET. THE ADDITIONAL BEDROOM HAS A SEPARATE ENTRANCE TO THE BACKYARD. COVERED BACK PATIO TO ENJOY. OPEN COMMUNITY BACKYARD. 2 CAR GARAGE W/ AUTO OPENER, ATTIC STORAGE & WASHER & DRYER HOOK UPS. HOME IS ON A DEAD END STREET FOR LITTLE TRAFFIC. SECURITY SYSTEM IN PLACE IF TENANT WISHES TO PAY/USE. CALL TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 29 E Lane Drive have any available units?
29 E Lane Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mary Esther, FL.
What amenities does 29 E Lane Drive have?
Some of 29 E Lane Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 29 E Lane Drive currently offering any rent specials?
29 E Lane Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 29 E Lane Drive pet-friendly?
No, 29 E Lane Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mary Esther.
Does 29 E Lane Drive offer parking?
Yes, 29 E Lane Drive does offer parking.
Does 29 E Lane Drive have units with washers and dryers?
No, 29 E Lane Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 29 E Lane Drive have a pool?
No, 29 E Lane Drive does not have a pool.
Does 29 E Lane Drive have accessible units?
No, 29 E Lane Drive does not have accessible units.
Does 29 E Lane Drive have units with dishwashers?
Yes, 29 E Lane Drive has units with dishwashers.
Does 29 E Lane Drive have units with air conditioning?
No, 29 E Lane Drive does not have units with air conditioning.
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