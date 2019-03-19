All apartments in Texas City
Find more places like 2101 15TH AVENUE N.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Texas City, TX
/
2101 15TH AVENUE N
Last updated December 4 2019 at 12:47 PM

2101 15TH AVENUE N

2101 15th Avenue North · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Texas City
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all

Location

2101 15th Avenue North, Texas City, TX 77590
Kohfeldt Heights

Amenities

hardwood floors
pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
Property Amenities
carport
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
GREAT LOCATION IN CENTRAL TEXAS CITY! 3 BEDROOM HOME WITH FULL AND HALF BATH, SINGLE CAR GARAGE, ADDITIONAL DOUBLE CARPORT,CENTRAL AIR & HEAT & WINDOW UNITS. HARDWOOD FLOORS IN THE DINING AREA AND POSSIBLY IN THE LIVING ROOM, CUTE VINTAGE KITCHEN WITH KNO - GREAT LOCATION IN CENTRAL TEXAS CITY! 3 BEDROOM HOME WITH FULL AND HALF BATH, SINGLE CAR GARAGE, ADDITIONAL DOUBLE CARPORT,CENTRAL AIR & HEAT & WINDOW UNITS. HARDWOOD FLOORS IN THE DINING AREA AND POSSIBLY IN THE LIVING ROOM, CUTE VINTAGE KITCHEN WITH KNOTTY PINE CABINETS!

(RLNE5187563)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2101 15TH AVENUE N have any available units?
2101 15TH AVENUE N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Texas City, TX.
How much is rent in Texas City, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Texas City Rent Report.
What amenities does 2101 15TH AVENUE N have?
Some of 2101 15TH AVENUE N's amenities include hardwood floors, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2101 15TH AVENUE N currently offering any rent specials?
2101 15TH AVENUE N is not currently offering any rent specials.
Is 2101 15TH AVENUE N pet-friendly?
Yes, 2101 15TH AVENUE N is pet friendly.
Does 2101 15TH AVENUE N offer parking?
Yes, 2101 15TH AVENUE N offers parking.
Does 2101 15TH AVENUE N have units with washers and dryers?
No, 2101 15TH AVENUE N does not offer units with in unit laundry.
Does 2101 15TH AVENUE N have a pool?
No, 2101 15TH AVENUE N does not have a pool.
Does 2101 15TH AVENUE N have accessible units?
No, 2101 15TH AVENUE N does not have accessible units.
Does 2101 15TH AVENUE N have units with dishwashers?
No, 2101 15TH AVENUE N does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Tips for Finding an Apartment in One Week
Top Cities For Cat Lovers
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Coral Manor
729 5th Avenue North
Texas City, TX 77590
The Veranda
3700 9th Ave N
Texas City, TX 77590
Costa Mariposa
7555 Medical Center Drive
Texas City, TX 77591
The Retreat at Texas City
7500 Emmett F Lowry Expy
Texas City, TX 77591
Lakewood
2410 24th St N
Texas City, TX 77590
Pointe Ann
1225 10th St N
Texas City, TX 77590
The Five Points at Texas Apartments
2902 Texas Ave
Texas City, TX 77590
Stone Ridge
1115 Highway 146 N
Texas City, TX 77590

Similar Pages

Texas City 1 BedroomsTexas City 2 Bedrooms
Texas City Apartments with ParkingTexas City Dog Friendly Apartments
Texas City Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Houston, TXPasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Galveston, TXHumble, TXMissouri City, TXRosenberg, TXStafford, TXAtascocita, TXWebster, TXLake Jackson, TX
Alvin, TXRichmond, TXLa Porte, TXDeer Park, TXDickinson, TXFriendswood, TXJersey Village, TXSeabrook, TX

Apartments Near Colleges

College of the MainlandUniversity of Houston-Clear Lake
Lone Star College SystemSan Jacinto Community College
The University of Texas Medical Branch