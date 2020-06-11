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Royalton, PA
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215 ULRICH STREET
Last updated June 11 2020 at 3:42 AM

215 ULRICH STREET

215 Ulrich Street · (717) 232-8866
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

215 Ulrich Street, Royalton, PA 17057
Royalton

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit A · Avail. now

$750

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 435 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
parking
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 215 ULRICH STREET have any available units?
215 ULRICH STREET has a unit available for $750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 215 ULRICH STREET have?
Some of 215 ULRICH STREET's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 215 ULRICH STREET currently offering any rent specials?
215 ULRICH STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 215 ULRICH STREET pet-friendly?
No, 215 ULRICH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Royalton.
Does 215 ULRICH STREET offer parking?
Yes, 215 ULRICH STREET does offer parking.
Does 215 ULRICH STREET have units with washers and dryers?
No, 215 ULRICH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 215 ULRICH STREET have a pool?
No, 215 ULRICH STREET does not have a pool.
Does 215 ULRICH STREET have accessible units?
No, 215 ULRICH STREET does not have accessible units.
Does 215 ULRICH STREET have units with dishwashers?
No, 215 ULRICH STREET does not have units with dishwashers.
Does 215 ULRICH STREET have units with air conditioning?
Yes, 215 ULRICH STREET has units with air conditioning.
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