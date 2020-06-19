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Northville, MI
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20728 TAFT RD
Last updated May 7 2020 at 7:36 AM

20728 TAFT RD

20728 Taft Road · (734) 624-9159
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Location

20728 Taft Road, Northville, MI 48167

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,350

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2 Bed · 2 Bath · 1134 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20728 TAFT RD have any available units?
20728 TAFT RD has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 20728 TAFT RD have?
Some of 20728 TAFT RD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20728 TAFT RD currently offering any rent specials?
20728 TAFT RD isn't currently offering any rent specials.
Is 20728 TAFT RD pet-friendly?
Yes, 20728 TAFT RD is pet friendly.
Does 20728 TAFT RD offer parking?
No, 20728 TAFT RD does not offer parking.
Does 20728 TAFT RD have units with washers and dryers?
Yes, 20728 TAFT RD offers units with in unit laundry.
Does 20728 TAFT RD have a pool?
No, 20728 TAFT RD does not have a pool.
Does 20728 TAFT RD have accessible units?
No, 20728 TAFT RD does not have accessible units.
Does 20728 TAFT RD have units with dishwashers?
Yes, 20728 TAFT RD has units with dishwashers.
Does 20728 TAFT RD have units with air conditioning?
No, 20728 TAFT RD does not have units with air conditioning.
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