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Waipio Acres, HI
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95-269 Waikalani Dr. #C706
Last updated June 20 2020 at 10:04 AM

95-269 Waikalani Dr. #C706

95-269 Waikalani Dr · (808) 486-4166
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Location

95-269 Waikalani Dr, Waipio Acres, HI 96789
Mililani - Waipio - Melemanu

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 95-269 Waikalani Dr. #C706 · Avail. Jun 22

$1,900

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3 Bed · 2 Bath · 1023 sqft

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Amenities

in unit laundry
parking
walk in closets
pool
playground
clubhouse
Unit Amenities
furnished
in unit laundry
oven
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
bbq/grill
guest parking
95-269 Waikalani Dr. #C706 Available 06/22/20 SPACIOUS 3 BEDROOM 2 BATH W/ 2 COVERED PARKING - "WAIKALANI WOODLANDS"
NICE CONDO IN A TROPICAL SETTING.
SURROUNDED BY MANY TREES. COOL AND BREEZY.
HOME IN EXCELLENT CONDITION AND MOVE IN READY.
THIS PARTLY FURNISHED 3 BEDROOM 2 BATH
COMES WITH 2 COVERED PARKING STALLS.
LANAI IS ENCLOSED FOR ADDED LIVING SPACE.
MASTER BEDROOM HAS PRIVATE BATH AND LARGE
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FURNISHED WITH REFRIGERATOR, RANGE, OVEN,
WASHER AND DRYER.

SUPER AMENITIES: RESIDENT MANAGER, SECURITY, SWIMMING POOL,
CLUB HOUSE, BBQ, PLAYGROUND & GUEST PARKING,
WATER INCLUDED. TENANTS PAY ELECTRIC AND CABLE.
GREAT LOCATION.
JUST MINUTES TO WHEELER AND SCHOFIELD MILITARY BASE.
MILILANI TOWN CENTER.
NO PETS AND NON SMOKING UNIT.

To schedule a showing please use our automated showing system ShowMojo. Follow the link below.
https://showmojo.com/c8217ce009/listings/mapsearch

Apply online at www.fahrnirealtyhawaii.com
$25 application fee per adult

FAHRNI REALTY, INC. 808-486-4166
PROPERTY MANAGER
JEROME A. EDAYAN 808-780-1948

No Pets Allowed

(RLNE2666064)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 95-269 Waikalani Dr. #C706 have any available units?
95-269 Waikalani Dr. #C706 has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 95-269 Waikalani Dr. #C706 have?
Some of 95-269 Waikalani Dr. #C706's amenities include in unit laundry, parking, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 95-269 Waikalani Dr. #C706 currently offering any rent specials?
95-269 Waikalani Dr. #C706 isn't currently offering any rent specials.
Is 95-269 Waikalani Dr. #C706 pet-friendly?
No, 95-269 Waikalani Dr. #C706 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Waipio Acres.
Does 95-269 Waikalani Dr. #C706 offer parking?
Yes, 95-269 Waikalani Dr. #C706 does offer parking.
Does 95-269 Waikalani Dr. #C706 have units with washers and dryers?
Yes, 95-269 Waikalani Dr. #C706 offers units with in unit laundry.
Does 95-269 Waikalani Dr. #C706 have a pool?
Yes, 95-269 Waikalani Dr. #C706 has a pool.
Does 95-269 Waikalani Dr. #C706 have accessible units?
No, 95-269 Waikalani Dr. #C706 does not have accessible units.
Does 95-269 Waikalani Dr. #C706 have units with dishwashers?
No, 95-269 Waikalani Dr. #C706 does not have units with dishwashers.
Does 95-269 Waikalani Dr. #C706 have units with air conditioning?
No, 95-269 Waikalani Dr. #C706 does not have units with air conditioning.
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