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95-269 Waikalani Dr. #C706 Available 06/22/20 SPACIOUS 3 BEDROOM 2 BATH W/ 2 COVERED PARKING - "WAIKALANI WOODLANDS"
NICE CONDO IN A TROPICAL SETTING.
SURROUNDED BY MANY TREES. COOL AND BREEZY.
HOME IN EXCELLENT CONDITION AND MOVE IN READY.
THIS PARTLY FURNISHED 3 BEDROOM 2 BATH
COMES WITH 2 COVERED PARKING STALLS.
LANAI IS ENCLOSED FOR ADDED LIVING SPACE.
MASTER BEDROOM HAS PRIVATE BATH AND LARGE
WALK-IN CLOSET.
FURNISHED WITH REFRIGERATOR, RANGE, OVEN,
WASHER AND DRYER.
SUPER AMENITIES: RESIDENT MANAGER, SECURITY, SWIMMING POOL,
CLUB HOUSE, BBQ, PLAYGROUND & GUEST PARKING,
WATER INCLUDED. TENANTS PAY ELECTRIC AND CABLE.
GREAT LOCATION.
JUST MINUTES TO WHEELER AND SCHOFIELD MILITARY BASE.
MILILANI TOWN CENTER.
NO PETS AND NON SMOKING UNIT.
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$25 application fee per adult
FAHRNI REALTY, INC. 808-486-4166
PROPERTY MANAGER
JEROME A. EDAYAN 808-780-1948
No Pets Allowed
(RLNE2666064)