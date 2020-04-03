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Indian Shores, FL
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18650 GULF BOULEVARD
Last updated April 3 2020 at 2:35 PM

18650 GULF BOULEVARD

18650 Gulf Boulevard · (813) 625-0401
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Location

18650 Gulf Boulevard, Indian Shores, FL 33785

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 404 · Avail. now

$3,000

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 750 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
media room
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VERY METICULOUSLY MAINTAINED BY REALTOR/OWNER. FRONT OF BUILDING ACROSS THE BOAT DOCKS AND CATWALK TO FISH.
NO PETS OR SMOKING ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18650 GULF BOULEVARD have any available units?
18650 GULF BOULEVARD has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 18650 GULF BOULEVARD have?
Some of 18650 GULF BOULEVARD's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18650 GULF BOULEVARD currently offering any rent specials?
18650 GULF BOULEVARD isn't currently offering any rent specials.
Is 18650 GULF BOULEVARD pet-friendly?
No, 18650 GULF BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indian Shores.
Does 18650 GULF BOULEVARD offer parking?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not offer parking.
Does 18650 GULF BOULEVARD have units with washers and dryers?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not offer units with in unit laundry.
Does 18650 GULF BOULEVARD have a pool?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not have a pool.
Does 18650 GULF BOULEVARD have accessible units?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not have accessible units.
Does 18650 GULF BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 18650 GULF BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 18650 GULF BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 18650 GULF BOULEVARD does not have units with air conditioning.
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