All apartments in Frederick County
Find more places like 122 SEQUOIA DRIVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frederick County, VA
/
122 SEQUOIA DRIVE
Last updated July 7 2020 at 12:30 PM

122 SEQUOIA DRIVE

122 Sequoia Dr · (703) 723-3434
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

122 Sequoia Dr, Frederick County, VA 22602

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,875

4 Bed · 4 Bath · 2281 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
walk in closets
Unit Amenities
extra storage
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
basketball court
clubhouse
parking
playground
garage
tennis court
WONDERFUL ONE YEAR YOUNG MOVE-IN READY, WELL-DESIGNED, FRESHLY PAINTED TOWNHOUSE WITH ALL THE FEATURES YOU'RE LOOKING FOR - BRIGHT AND SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN - GOURMET KITCHEN WITH CHERRY CABINETS. GRANITE COUNTERTOPS WITH SEATING AT THE KITCHEN ISLAND PERFECT FOR ENTERTAINING OR FAMILY GATHERINGS - OVERLOOKS A WELCOMING FAMILY ROOM (WITH AN ELECTRIC FIREPLACE FOR COZY EVENINGS) THAT OPENS TO A LOVELY AND SPACIOUS 10 X 20, NO MAINTENANCE DECK. UPPER LEVEL BOASTS 3 AMPLE SIZED BEDROOMS/TWO BATHS, INCLUDING AN MBR WITH WALK-IN CLOSET AND MASTER BATH WITH LUXURY WALK-IN SHOWER. UPGRADE LARGE TILES IN BATHROOMS; SECOND UPSTAIRS BATH HAS A DOUBLE SINK AND SPACE TO MATCH. WASHER/DRYER CONVENIENTLY LOCATED UPSTAIRS. ABOVE-GROUND BASEMENT INCLUDES 1 CAR GARAGE, EXTRA STORAGE, A FULLY FINISHED FOYER WITH HARDWOOD FLOORS, AND A RECREATION ROOM WITH SLIDING GLASS DOOR WALK-OUT TO THE BACK YARD, AND FULL BATH - WHICH CAN SERVE AS PRIVATE GUEST ACCOMMODATIONS. COMMUNITY BASKETBALL COURT, TENNIS COURTS, AND PLAYGROUND. DON'T MISS THIS GREAT RENTAL OPPORTUNITY! OWNERS PAY FOR TRASH AND RECYCLE. TENANTS PAY FOR WATER, ELECTRICITY AND OTHER UTILITIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 122 SEQUOIA DRIVE have any available units?
122 SEQUOIA DRIVE has a unit available for $1,875 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 122 SEQUOIA DRIVE have?
Some of 122 SEQUOIA DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 122 SEQUOIA DRIVE currently offering any rent specials?
122 SEQUOIA DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 122 SEQUOIA DRIVE pet-friendly?
No, 122 SEQUOIA DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frederick County.
Does 122 SEQUOIA DRIVE offer parking?
Yes, 122 SEQUOIA DRIVE offers parking.
Does 122 SEQUOIA DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 122 SEQUOIA DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 122 SEQUOIA DRIVE have a pool?
No, 122 SEQUOIA DRIVE does not have a pool.
Does 122 SEQUOIA DRIVE have accessible units?
No, 122 SEQUOIA DRIVE does not have accessible units.
Does 122 SEQUOIA DRIVE have units with dishwashers?
No, 122 SEQUOIA DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 122 SEQUOIA DRIVE have units with air conditioning?
No, 122 SEQUOIA DRIVE does not have units with air conditioning.
Interested in 122 SEQUOIA DRIVE?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Germantown, MDFrederick, MDReston, VAManassas, VACentreville, VAFairfax, VAAshburn, VAHerndon, VALeesburg, VAHagerstown, MDFair Oaks, VAMcNair, VA
Winchester, VASterling, VAOakton, VAHarrisonburg, VAManassas Park, VAGainesville, VAStrasburg, VAMartinsburg, WVFront Royal, VAWoodstock, VACharles Town, WVCumberland, MD
Purcellville, VABoonsboro, MDBrunswick, MDStone Ridge, VALinton Hall, VAMiddletown, MDBrambleton, VASouth Riding, VABroadlands, VALoudoun Valley Estates, VACulpeper, VALansdowne, VA

Apartments Near Colleges

Hood CollegeJames Madison University
Shenandoah University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity