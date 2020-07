2511 Fm 646N

Amenities

w/d hookup air conditioning ceiling fan refrigerator

Unit Amenities air conditioning ceiling fan refrigerator w/d hookup Property Amenities

Quality Mobile Home Park es una propiedad pequeña y tranquila ubicada a minutos de Alvin, Galveston, Kemah y Texas City. Fácil acceso a las autopistas; Los principales empleadores, tiendas convenientes, restaurantes, centros comerciales locales, escuelas, parques y lugares de entretenimiento están a la mano.

Diseñados cuidadosamente con la comodidad en mente, nuestros planos de planta cuentan con una amplia gama de comodidades elegantes y eficientes que incluyen una cocina abierta totalmente eléctrica, refrigerador, despensa, pisos cerámicos, ventiladores de techo, mini persianas, aire acondicionado central y calefacción, conexión para lavadora y secadora, y más.



*** CONTÁCTENOS PARA MUDARSE ESPECIAL ***



Quality Mobile Home Park is a small quiet property located minutes from Alvin, Galveston, Kemah, and Texas City. Easy access to highways; major employers, convenient shopping, dining, local malls, schools, parks, and entertainment are all close at hand.

Thoughtfully designed with comfort in mind, our floor plans feature a wide array of stylishly efficient amenities including an all electric open kitchen, refrigerator, pantry, tile flooring, ceiling fans, mini blinds, central a/c and heating, washer and dryer hookup, and more.



***CONTACT US FOR MOVE-IN SPECIAL***