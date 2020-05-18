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Pecan Plantation, TX
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9010 Bellechase Road
Last updated May 18 2020 at 6:23 PM

9010 Bellechase Road

9010 Bellechase Rd · (817) 219-1267
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Location

9010 Bellechase Rd, Pecan Plantation, TX 76049

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,400

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3 Bed · 3 Bath · 2558 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
bathtub
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9010 Bellechase Road have any available units?
9010 Bellechase Road has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9010 Bellechase Road have?
Some of 9010 Bellechase Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9010 Bellechase Road currently offering any rent specials?
9010 Bellechase Road isn't currently offering any rent specials.
Is 9010 Bellechase Road pet-friendly?
No, 9010 Bellechase Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pecan Plantation.
Does 9010 Bellechase Road offer parking?
Yes, 9010 Bellechase Road does offer parking.
Does 9010 Bellechase Road have units with washers and dryers?
No, 9010 Bellechase Road does not offer units with in unit laundry.
Does 9010 Bellechase Road have a pool?
No, 9010 Bellechase Road does not have a pool.
Does 9010 Bellechase Road have accessible units?
No, 9010 Bellechase Road does not have accessible units.
Does 9010 Bellechase Road have units with dishwashers?
Yes, 9010 Bellechase Road has units with dishwashers.
Does 9010 Bellechase Road have units with air conditioning?
No, 9010 Bellechase Road does not have units with air conditioning.
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