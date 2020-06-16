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Somerset, NJ
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59 CHERRYWOOD DR
Last updated May 21 2020 at 10:02 PM

59 CHERRYWOOD DR

59 Cherrywood Drive · (908) 231-0700
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Location

59 Cherrywood Drive, Somerset, NJ 08873

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,000

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2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
GORGEOUS END UNIT TOWNHOME LOCATED IN DESIRABLE QUAILBROOK~MODERN EAT IN KITCHEN BOASTS DESIGNER CABINETRY, GRANITE COUNTER TOPS & STAINLESS STEEL APPLIANCES~FORMAL DINING ROOM OPENS TO THE KITCHEN & LIVING ROOM~BOTH MASTER SUITES OFFER PRIVATE EN~SUITE BATHS~MAIN MASTER HAS 3 CLOSETS~IMPRESSIVE LIVING ROOM WITH FIREPLACE, CATHEDRAL CEILING, BAY WINDOW & SKYLIGHT~BAMBOO FLOORING~OPEN LOFT AREA OVERLOOKS THE 1ST FLOOR~FURNACE & A/C 5 YEARS OLD~OPEN FLOOR PLAN PERFECT FOR ENTERTAINING~LARGE WINDOWS BRING IN LOTS OF NATURAL LIGHTING~RECESSED LIGHTING~SECLUDED PATIO~ATTACHED GARAGE WITH STORAGE SHELVING & PLENTY OF ON STREET PARKING RIGHT OUTSIDE~BEAUTIFUL NEUTRAL COLORS ABOUND~SHOWS LIKE A MODEL HOME & WILL NOT LAST~CLOSE TO MAJOR HIGHWAYS, HOSPITALS, SHOPPING, PARK, POOL, PLAYGROUND, Avail July 15 or later

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 59 CHERRYWOOD DR have any available units?
59 CHERRYWOOD DR has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 59 CHERRYWOOD DR have?
Some of 59 CHERRYWOOD DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 59 CHERRYWOOD DR currently offering any rent specials?
59 CHERRYWOOD DR isn't currently offering any rent specials.
Is 59 CHERRYWOOD DR pet-friendly?
No, 59 CHERRYWOOD DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Somerset.
Does 59 CHERRYWOOD DR offer parking?
Yes, 59 CHERRYWOOD DR does offer parking.
Does 59 CHERRYWOOD DR have units with washers and dryers?
Yes, 59 CHERRYWOOD DR offers units with in unit laundry.
Does 59 CHERRYWOOD DR have a pool?
Yes, 59 CHERRYWOOD DR has a pool.
Does 59 CHERRYWOOD DR have accessible units?
No, 59 CHERRYWOOD DR does not have accessible units.
Does 59 CHERRYWOOD DR have units with dishwashers?
Yes, 59 CHERRYWOOD DR has units with dishwashers.
Does 59 CHERRYWOOD DR have units with air conditioning?
Yes, 59 CHERRYWOOD DR has units with air conditioning.
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