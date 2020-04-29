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Franklin Lakes, NJ
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994 PINES TER
Last updated June 8 2020 at 9:59 PM

994 PINES TER

994 Pines Terrace · (201) 934-0607
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Location

994 Pines Terrace, Franklin Lakes, NJ 07417
Franklin Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,900

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4 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
oven
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 994 PINES TER have any available units?
994 PINES TER has a unit available for $3,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 994 PINES TER have?
Some of 994 PINES TER's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 994 PINES TER currently offering any rent specials?
994 PINES TER isn't currently offering any rent specials.
Is 994 PINES TER pet-friendly?
No, 994 PINES TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Franklin Lakes.
Does 994 PINES TER offer parking?
Yes, 994 PINES TER does offer parking.
Does 994 PINES TER have units with washers and dryers?
Yes, 994 PINES TER offers units with in unit laundry.
Does 994 PINES TER have a pool?
No, 994 PINES TER does not have a pool.
Does 994 PINES TER have accessible units?
No, 994 PINES TER does not have accessible units.
Does 994 PINES TER have units with dishwashers?
Yes, 994 PINES TER has units with dishwashers.
Does 994 PINES TER have units with air conditioning?
No, 994 PINES TER does not have units with air conditioning.
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