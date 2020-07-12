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Essex Fells, NJ
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31 WELSH RD
Last updated July 12 2020 at 3:59 AM

31 WELSH RD

31 Welsh Road · (973) 994-9009
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

31 Welsh Road, Essex Fells, NJ 07021
Essex Fells

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$9,800

5 Bed · 7 Bath · 5876 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
pool
hot tub
yoga
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 31 WELSH RD have any available units?
31 WELSH RD has a unit available for $9,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 31 WELSH RD have?
Some of 31 WELSH RD's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 31 WELSH RD currently offering any rent specials?
31 WELSH RD is not currently offering any rent specials.
Is 31 WELSH RD pet-friendly?
No, 31 WELSH RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Essex Fells.
Does 31 WELSH RD offer parking?
No, 31 WELSH RD does not offer parking.
Does 31 WELSH RD have units with washers and dryers?
No, 31 WELSH RD does not offer units with in unit laundry.
Does 31 WELSH RD have a pool?
Yes, 31 WELSH RD has a pool.
Does 31 WELSH RD have accessible units?
No, 31 WELSH RD does not have accessible units.
Does 31 WELSH RD have units with dishwashers?
Yes, 31 WELSH RD has units with dishwashers.
Does 31 WELSH RD have units with air conditioning?
No, 31 WELSH RD does not have units with air conditioning.
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