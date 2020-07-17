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Temple, GA
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555 Villa Rosa Rd
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

555 Villa Rosa Rd

555 Villa Rosa Road · (678) 540-8650
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

555 Villa Rosa Road, Temple, GA 30179

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 555 Villa Rosa Rd · Avail. now

$1,300

3 Bed · 3 Bath · 2137 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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GOURMET KITCHEN WITH PLENTY OF CABINETS AND COUNTER SPACE TOO.

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BLACK APPLIANCES - FRIDGE, STOVE AND DISHWASHER.

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PLENTY OF SPACE IN THE 2 CAR GARAGE WITH ROOM FOR A WORK SHOP TOO.

SCHOOLS ARE:

TEMPLE ELEMENTARY SCHOOL
TEMPLE MIDDLE SCHOOL
TEMPLE HIGH SCHOOL

HURRY! THIS HOME WILL LEASE QUICKLY! CALL US FOR AN EASY APPOINTMENT.

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable

IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR ANY OF OUR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com. WE GET NEW HOMES OFTEN AND LIST ALL OF HOMES ON OUR WEBSITE.

TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE5881594)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 555 Villa Rosa Rd have any available units?
555 Villa Rosa Rd has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 555 Villa Rosa Rd have?
Some of 555 Villa Rosa Rd's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 555 Villa Rosa Rd currently offering any rent specials?
555 Villa Rosa Rd is not currently offering any rent specials.
Is 555 Villa Rosa Rd pet-friendly?
No, 555 Villa Rosa Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Temple.
Does 555 Villa Rosa Rd offer parking?
Yes, 555 Villa Rosa Rd offers parking.
Does 555 Villa Rosa Rd have units with washers and dryers?
No, 555 Villa Rosa Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 555 Villa Rosa Rd have a pool?
No, 555 Villa Rosa Rd does not have a pool.
Does 555 Villa Rosa Rd have accessible units?
No, 555 Villa Rosa Rd does not have accessible units.
Does 555 Villa Rosa Rd have units with dishwashers?
Yes, 555 Villa Rosa Rd has units with dishwashers.
Does 555 Villa Rosa Rd have units with air conditioning?
No, 555 Villa Rosa Rd does not have units with air conditioning.
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