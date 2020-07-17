555 Villa Rosa Rd

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AMAZING HOME WITH PARTIAL FINISHED BASEMENT / NEW HOME FOR US BUT WILL BE MARKET READY SOON! / UPDATED PICS SOON. - A WORK IN PROGRESS! WE JUST GOT THIS HOME BUT IT WILL BE AMAZING ONCE WE ARE DONE. WE WILL ADD UPDATED PICTURES SOON.
COME SEE THIS GREAT HOME OFFERING 3 BEDROOMS / PARTIAL FINISHED BASEMENT WITH ADDITIONAL HUGE BONUS ROOM AND 3 FULL BATHS. PUT YOUR IMAGINATION HAT ON AND GIVE US A FEW DAYS AND THIS HOUSE WILL BE AWESOME!
WE'VE ALREADY SCHEDULED EXTERIOR PRESSURE WASHING, PAINTING THE STEPS. BLACK SHUTTERS ARE IN THE GARAGE AND WILL BE PLACE BACK ON BY WINDOWS, A NEW MAILBOX AND MAILBOX POST ALONG WITH LOTS OF WORK ON THE INTERIOR. RAIN HAS DELAYED EXTERIOR WORK BUT WE MANAGE OVER 300 HOMES SO WE CAN GET THIS HOME LOOKING GREAT BEFORE MOVE IN.
HOME IS IN POPULAR AREA JUST OFF THE TEMPLE EXIT, CLOSE TO SHOPPING AND RESTAURANTS. GREAT LOCATION AND IS ONLY 1.2 MILES FROM INTERSTATE 20 FOR EASY COMMUTE.
GORGEOUS HOME WITH NEW PAINT AND NEW CARPET ALL THROUGHOUT.
THIS HOME OFFERS SUPER LARGE LIVING ROOM WITH HIGH CEILINGS, LARGE PLATIUM WINDOW OFFERING NATURAL LIGHTING AND GORGEOUS FIREPLACE TOO. SPACIOUS DINING AREA IS BIG ENOUGH FOR A DINING ROOM TABLE AND CHINA CABINET. THIS AREA LEADS OUT TO A DOUBLE DECK OVERLOOKING PRIVATE BACK YARD. THIS IS A GREAT AREA TO COOK OUT AND ENTERTAIN FAMILY AND FRIENDS.
GOURMET KITCHEN WITH PLENTY OF CABINETS AND COUNTER SPACE TOO.
******************ALL APPLIANCES INCLUDED****************
BLACK APPLIANCES - FRIDGE, STOVE AND DISHWASHER.
THIS HOME OFFERS...SUPER LARGE MASTER BEDROOM WITH LARGE PICTURE WINDOWS, HIGH CEILINGS AND HUGE WALK IN CLOSET.
GORGEOUS SPA BATH WITH GARDEN TUB / SHOWER AND SMALL WINDOW.
OTHER SECONDARY BEDROOMS ARE SPACIOUS BEDROOMS WITH CEILING FANS, LARGE PICTURE WINDOWS AND AMPLE CLOSET SPACE.
AMAZING HUGE ROOM IN BASEMENT - WOULD BE GREAT FOR A MAN CAVE, BONUS ROOM OR EXTRA BEDROOM / DEN FOR GUESTS. THERE IS ALSO AN EXTRA FULL BATH DOWNSTAIRS TOO.
PLENTY OF SPACE IN THE 2 CAR GARAGE WITH ROOM FOR A WORK SHOP TOO.
SCHOOLS ARE:
TEMPLE ELEMENTARY SCHOOL
TEMPLE MIDDLE SCHOOL
TEMPLE HIGH SCHOOL
HURRY! THIS HOME WILL LEASE QUICKLY! CALL US FOR AN EASY APPOINTMENT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR ANY OF OUR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com. WE GET NEW HOMES OFTEN AND LIST ALL OF HOMES ON OUR WEBSITE.
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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE5881594)