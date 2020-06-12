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Hahira, GA
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908 LEMAKA DR
Last updated June 12 2020 at 11:26 AM

908 LEMAKA DR

908 Lemaka Drive · (229) 259-9555
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

908 Lemaka Drive, Hahira, GA 31632

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 908 LEMAKA DR · Avail. Jul 6

$1,300

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1826 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
908 LEMAKA DR Available 07/06/20 3 BEDROOMS 2 BATH HOME LOCATED IN HAHIRA REMODELED! - 3 BEDROOMS 2 BATH HOME. SPACIOUS LIVING ROOM AREA W/ FIREPLACE. DEN W/ BUILT IN BOOKCASES. WALK IN KITCHEN WITH TONS OF CABINET AND COUNTER SPACE PERFECT FOR STORAGE. INCLUDES STOVE FRIDGE AND DISHWASHER ALL STAINLESS STEEL. LAUNDRY CLOSET LOCATED OFF OF HALLWAY WITH WASHER AND DRYER HOOKUPS. LARGE MASTER BEDROOM HAS LARGE WINDOWS ALLOWING TONS OF NATURAL LIGHT WITH BUILT IN WINDOW SEAT AND CABINETS FOR STORAGE. WALK IN MASTER BATHROOM WITH LARGE SOAKER TUB, DOUBLE VANITY, AND WALK IN SHOWER. HUGE BACK YARD THAT IS FENCED ENTIRELY WITH BACK DECK, PERFECT FOR ENJOYING THE OUTDOORS. LOCATED RIGHT OUTSIDE THE HEART OF HAHIRA WHICH IS FULL OF SOUTHERN CHARM.

MOVE IN SPECIAL!! $250 OFF FIRST MONTHS RENT!

MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE1834565)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 908 LEMAKA DR have any available units?
908 LEMAKA DR has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 908 LEMAKA DR have?
Some of 908 LEMAKA DR's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 908 LEMAKA DR currently offering any rent specials?
908 LEMAKA DR isn't currently offering any rent specials.
Is 908 LEMAKA DR pet-friendly?
No, 908 LEMAKA DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hahira.
Does 908 LEMAKA DR offer parking?
No, 908 LEMAKA DR does not offer parking.
Does 908 LEMAKA DR have units with washers and dryers?
No, 908 LEMAKA DR does not offer units with in unit laundry.
Does 908 LEMAKA DR have a pool?
No, 908 LEMAKA DR does not have a pool.
Does 908 LEMAKA DR have accessible units?
No, 908 LEMAKA DR does not have accessible units.
Does 908 LEMAKA DR have units with dishwashers?
Yes, 908 LEMAKA DR has units with dishwashers.
Does 908 LEMAKA DR have units with air conditioning?
No, 908 LEMAKA DR does not have units with air conditioning.
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