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Clarcona, FL
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3000 Clarcona Rd
Last updated August 21 2019 at 8:53 AM

3000 Clarcona Rd

3000 County Road 435 · No Longer Available
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Location

3000 County Road 435, Clarcona, FL 32703

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK, Up To 50lbs (Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: NOW

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $725.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $825.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $825.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $725/mo

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3000 Clarcona Rd have any available units?
3000 Clarcona Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clarcona, FL.
Is 3000 Clarcona Rd currently offering any rent specials?
3000 Clarcona Rd is not currently offering any rent specials.
Is 3000 Clarcona Rd pet-friendly?
Yes, 3000 Clarcona Rd is pet friendly.
Does 3000 Clarcona Rd offer parking?
No, 3000 Clarcona Rd does not offer parking.
Does 3000 Clarcona Rd have units with washers and dryers?
No, 3000 Clarcona Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 3000 Clarcona Rd have a pool?
No, 3000 Clarcona Rd does not have a pool.
Does 3000 Clarcona Rd have accessible units?
No, 3000 Clarcona Rd does not have accessible units.
Does 3000 Clarcona Rd have units with dishwashers?
No, 3000 Clarcona Rd does not have units with dishwashers.
Does 3000 Clarcona Rd have units with air conditioning?
No, 3000 Clarcona Rd does not have units with air conditioning.
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