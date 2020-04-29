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Mission Bend, TX
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16539 GREAT OAKS GLEN DR
Last updated April 29 2020 at 5:11 PM

16539 GREAT OAKS GLEN DR

16539 Great Oaks Glen Drive · No Longer Available
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Location

16539 Great Oaks Glen Drive, Mission Bend, TX 77083

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
alarm system
LOVELY ONE STORY HOME ON QUIET CUL-DE-SAC LOT IN GREAT OAKS. 3 BEDROOM 2 BATH. FEATURES INCLUDE SPACIOUS FAMILY ROOM W/ LAMINATE WOOD FLOORING & GAS FIREPLACE; KITCHEN W/ TILE FLOORING, BREAKFAST NOOK;MASTER SUITE W/ DOUBLE SINKS, GARDEN TUB, SEPARATE SH - LOVELY ONE STORY HOME ON QUIET CUL-DE-SAC LOT IN GREAT OAKS. 3 BEDROOM 2 BATH. FEATURES INCLUDE SPACIOUS FAMILY ROOM W/ LAMINATE WOOD FLOORING & GAS FIREPLACE; KITCHEN W/ TILE FLOORING, BREAKFAST NOOK;MASTER SUITE W/ DOUBLE SINKS, GARDEN TUB, SEPARATE SHOWER & WALK IN CLOSET ; CEILING FANS IN ALL ROOMS; ALARM SYSTEM PATIO IN BACKYARD. GREAT LOCATION!

(RLNE2791673)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16539 GREAT OAKS GLEN DR have any available units?
16539 GREAT OAKS GLEN DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Bend, TX.
What amenities does 16539 GREAT OAKS GLEN DR have?
Some of 16539 GREAT OAKS GLEN DR's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16539 GREAT OAKS GLEN DR currently offering any rent specials?
16539 GREAT OAKS GLEN DR is not currently offering any rent specials.
Is 16539 GREAT OAKS GLEN DR pet-friendly?
Yes, 16539 GREAT OAKS GLEN DR is pet friendly.
Does 16539 GREAT OAKS GLEN DR offer parking?
No, 16539 GREAT OAKS GLEN DR does not offer parking.
Does 16539 GREAT OAKS GLEN DR have units with washers and dryers?
No, 16539 GREAT OAKS GLEN DR does not offer units with in unit laundry.
Does 16539 GREAT OAKS GLEN DR have a pool?
No, 16539 GREAT OAKS GLEN DR does not have a pool.
Does 16539 GREAT OAKS GLEN DR have accessible units?
No, 16539 GREAT OAKS GLEN DR does not have accessible units.
Does 16539 GREAT OAKS GLEN DR have units with dishwashers?
No, 16539 GREAT OAKS GLEN DR does not have units with dishwashers.
Does 16539 GREAT OAKS GLEN DR have units with air conditioning?
No, 16539 GREAT OAKS GLEN DR does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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