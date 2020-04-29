16539 GREAT OAKS GLEN DR

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LOVELY ONE STORY HOME ON QUIET CUL-DE-SAC LOT IN GREAT OAKS. 3 BEDROOM 2 BATH. FEATURES INCLUDE SPACIOUS FAMILY ROOM W/ LAMINATE WOOD FLOORING & GAS FIREPLACE; KITCHEN W/ TILE FLOORING, BREAKFAST NOOK;MASTER SUITE W/ DOUBLE SINKS, GARDEN TUB, SEPARATE SH - LOVELY ONE STORY HOME ON QUIET CUL-DE-SAC LOT IN GREAT OAKS. 3 BEDROOM 2 BATH. FEATURES INCLUDE SPACIOUS FAMILY ROOM W/ LAMINATE WOOD FLOORING & GAS FIREPLACE; KITCHEN W/ TILE FLOORING, BREAKFAST NOOK;MASTER SUITE W/ DOUBLE SINKS, GARDEN TUB, SEPARATE SHOWER & WALK IN CLOSET ; CEILING FANS IN ALL ROOMS; ALARM SYSTEM PATIO IN BACKYARD. GREAT LOCATION!
(RLNE2791673)