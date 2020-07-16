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Monroe County, NY
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26 Brickston Drive
Last updated June 6 2020 at 10:54 PM

26 Brickston Drive

26 Brickston Drive · (585) 362-8900
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

26 Brickston Drive, Monroe County, NY 14534

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,700

4 Bed · 4 Bath · 2658 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26 Brickston Drive have any available units?
26 Brickston Drive has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 26 Brickston Drive have?
Some of 26 Brickston Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26 Brickston Drive currently offering any rent specials?
26 Brickston Drive is not currently offering any rent specials.
Is 26 Brickston Drive pet-friendly?
No, 26 Brickston Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Monroe County.
Does 26 Brickston Drive offer parking?
Yes, 26 Brickston Drive offers parking.
Does 26 Brickston Drive have units with washers and dryers?
No, 26 Brickston Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 26 Brickston Drive have a pool?
No, 26 Brickston Drive does not have a pool.
Does 26 Brickston Drive have accessible units?
No, 26 Brickston Drive does not have accessible units.
Does 26 Brickston Drive have units with dishwashers?
No, 26 Brickston Drive does not have units with dishwashers.
Does 26 Brickston Drive have units with air conditioning?
No, 26 Brickston Drive does not have units with air conditioning.
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