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Arlington, NY
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25 LAGRANGE AVE.
Last updated June 15 2020 at 5:39 AM

25 LAGRANGE AVE.

25 Lagrange Avenue · (845) 380-6097
COVID-19 Update
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Location

25 Lagrange Avenue, Arlington, NY 12603
Arlington

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit A · Avail. now

$1,600

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 820 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25 LAGRANGE AVE. have any available units?
25 LAGRANGE AVE. has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 25 LAGRANGE AVE. have?
Some of 25 LAGRANGE AVE.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25 LAGRANGE AVE. currently offering any rent specials?
25 LAGRANGE AVE. isn't currently offering any rent specials.
Is 25 LAGRANGE AVE. pet-friendly?
No, 25 LAGRANGE AVE. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 25 LAGRANGE AVE. offer parking?
Yes, 25 LAGRANGE AVE. does offer parking.
Does 25 LAGRANGE AVE. have units with washers and dryers?
Yes, 25 LAGRANGE AVE. offers units with in unit laundry.
Does 25 LAGRANGE AVE. have a pool?
No, 25 LAGRANGE AVE. does not have a pool.
Does 25 LAGRANGE AVE. have accessible units?
No, 25 LAGRANGE AVE. does not have accessible units.
Does 25 LAGRANGE AVE. have units with dishwashers?
Yes, 25 LAGRANGE AVE. has units with dishwashers.
Does 25 LAGRANGE AVE. have units with air conditioning?
No, 25 LAGRANGE AVE. does not have units with air conditioning.
Have a question for 25 LAGRANGE AVE.?
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