56 ETON WAY

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THIS FABULOUS HOME HAS BEEN FULLY REMODELED~THE KITCHEN HAS BEEN EXTENDED INTO THE DINING ROOM TO ADD EXTRA CABINETRY & COUNTER TOP SPACE AS WELL AS OPENING UP THE FLOW OF THE HOME~GE BLACK STAINLESS STEEL APPLIANCES, BUILT IN VENTED MICROWAVE, DOUBLE OVEN, OVER-SIZED SINK~SOFT CLOSE CABINETRY WITH PANTRY & WINE RACK, BREAKFAST BAR & GRANITE COUNTER TOPS COMPLETE THE GOURMET KITCHEN~BEAUTIFULLY REMODELED BATHROOM BOASTS A TILED SHOWER WITH SEAT, TILED FLOOR, NEW LIGHTING & GRANITE SINK~ARMSTRONG ENGINEERED WOOD FLOORING THROUGHOUT~NEW HEAT, AC UNITS & HOT WATER HEATER~RECESSED LIGHTING~REPLACED WINDOWS BRING IN LOTS OF NATURAL LIGHTING~SIX PANEL DOORS~DESIGNER LIGHTING & HARDWARE~FRESHLY PAINTED~2ND FLOOR UNIT~NO PETS, SMOKERS OR CANDLES WITH FLAMES~MOVE RIGHT IN~EVERYTHING IS NEW~JUST STUNNING!!