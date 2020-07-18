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Somerset, NJ
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56 ETON WAY
Last updated July 3 2020 at 2:12 PM

56 ETON WAY

56 Eton Way · (908) 231-0700
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Location

56 Eton Way, Somerset, NJ 08873

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 56 ETON WAY have any available units?
56 ETON WAY has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 56 ETON WAY have?
Some of 56 ETON WAY's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 56 ETON WAY currently offering any rent specials?
56 ETON WAY is not currently offering any rent specials.
Is 56 ETON WAY pet-friendly?
No, 56 ETON WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Somerset.
Does 56 ETON WAY offer parking?
No, 56 ETON WAY does not offer parking.
Does 56 ETON WAY have units with washers and dryers?
Yes, 56 ETON WAY offers units with in unit laundry.
Does 56 ETON WAY have a pool?
No, 56 ETON WAY does not have a pool.
Does 56 ETON WAY have accessible units?
No, 56 ETON WAY does not have accessible units.
Does 56 ETON WAY have units with dishwashers?
Yes, 56 ETON WAY has units with dishwashers.
Does 56 ETON WAY have units with air conditioning?
Yes, 56 ETON WAY has units with air conditioning.
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